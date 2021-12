Má Mercedes šanci získat titul F1 u soudu? Ne, není důvod měnit výsledky, říká český právník

Fotogalerie +4

Začněme tím, jak jste vy osobně viděl dění v závěru nedělní Velké ceny v Abú Zabí?

Chci říct, že si nemyslím, že by tam byl nějaký záměr, snaha někoho poškodit či zvýhodnit. Je ale jasné, což bylo vidět i v předchozích závodech, že nám chybí Charlie Whiting (bývalý ředitel závodů F1). Jestli někde vidím zaváhání, tak to byla nešťastná sekvence rozhodnutí a pokynů ze strany současného ředitele Michaela Masiho. Že to nejdřív vypadalo nějak, pak jinak a na poslední chvíli se to měnilo. To není dobré, protože týmy s něčím počítají a musí to narychlo měnit. Tam chybí zkušenost Charlieho Whitinga, přičemž Masiho nechci kritizovat.

Dobře, ale nezasáhl do závodu až příliš?

Máte vteřiny na rozhodnutí, je tam obrovský tlak, kdo bude mistrem světa. Jde-li o možné porušení předpisů, pak můj osobní názor je, že to bylo na hraně a že to proběhlo v rámci daných limitů. Nemyslím si, že by teď byl důvod něco měnit od zeleného stolu. Komisaři, kteří tam jsou, koneckonců protesty zamítli. Jsou to zkušení lidé, kteří vědí, co dělají. Vezměte si, že by se teď měnilo něco, co se zajelo na trati. To je hodně problematická záležitost.

Nicméně Mercedes už naznačil, že případ požene k Mezinárodnímu odvolacímu soudu FIA.

Nevylučuji, že se Mercedes odvolá a muselo by se to řešit na poslední chvíli ve čtvrtek dopoledne. Ve čtvrtek večer je totiž v Paříži vyhlášení mistrů světa a vyhlašovat je bez šampiona F1 by bylo hloupé. Ale upřímně si myslím, že Mercedes odvolání nepodá. Výsledek na trati je výsledek na trati. Můžeme vést debaty, jestli bylo všechno košer, třeba Verstappenovo kličkování. Můžeme kritizovat ředitele závodu, proč nenechal předjet všechna auta a jestli to měl pustit. Ale i kdyby to řešil odvolací soud, tak ten se na to bude dívat optikou, že se Masi rozhodoval v horizontu vteřin.

Má to ale toto být Masiho obhajoba?

Jenže on věděl, že každé rozhodnutí, které udělá, bude špatně. Blíží se poslední kolo, a když nestáhnete safety car, tak vám všichni vyčtou, že jste svět připravil o show posledního kola. A když ho stáhnete, zase vám všichni nadávají, co jste provedl. Já nejsem fanoušek ani jednoho z těch dvou pilotů, ale z pohledu šampionátu to bylo fantastické finále. Bylo to zajímavé do posledního kola. A jakkoliv to bylo kontroverzní, tak pro popularitu F1 to bylo super.

Pojďme si rozebrat protesty Mercedesu. Ten první mířil na to, že Verstappen předjel Hamiltona za safety car. Možná šlo o pár centimetrů na pár vteřin, takže tato marginálie byla logicky zamítnuta. Ale co ono nechání předjetí jen pěti z osmi pilotů, kteří byli o kolo zpět? S tím bude odvolání Mercedesu zajisté pracovat.

Na druhou stranu může Red Bull říkat, že měli Hamiltona na začátku po vyjetí z tratě pozdržet či měl vrátit pozici. U Mezinárodní sportovní arbitráže CAS tomu říkají „field-of-play decisions", že rozhodnutí padne během hry, že ho rozhodčí, tady ředitel závodu, učiní v daný moment. On to nějak vidí, je pod nějakým tlakem a má nějaké informace. A obecně doktrína říká, že toto měnit s časovým odstupem od zeleného stolu, se dělá jen v naprosto jasných případech s markantním pochybením. Prostě se bere tolerance, že se rozhodovalo v rozmezí vteřin. Nemyslím si, že teď tu jsou dostatečné důvody, aby se rozhodnutí změnilo. Každý soudce si položí otázku: Je dobře, když změníme mistra světa od zeleného stolu. To nikdo nechce udělat. Sám jsem to zažil v roce 2007, kdy jsme rozhodovali v tzv. palivové kauze (tehdy se McLaren odvolal, protože tři piloti měli po posledním závodě nedostatečnou teplotu paliva. Kdyby byli diskvalifikováni, titul by připadl Hamiltonovi).

Mercedes má 96 hodin na odvolání. Vy říkáte, že soud rozhodne ještě do čtvrtečního galavečeru?