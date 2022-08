Fantastický start, vzápětí horor. Česká naděje se dočkala drsného konce

Rozhodující závod kvalifikace o účast v příštím ročníku Grand Prix zahájil Milík famózně. Do první jízdy (na videu v čase cca. 7:05) odstartoval nejlépe, za sebou nechával stálé jezdce z tohoto ročníku GP Maxe Fricka z Austrálie i Brita Daniela Bewleyho, jenže ve druhé zatáčce přišla pohroma.

Milík se přesvědčil o tom, že dráha skrývá záludnosti, nerovnost jej rozhodila více, než by se dalo očekávat a české naděje skončily drsnou ranou do mantinelu. Ochranné nafukovací vaky zabránily horšímu zranění, přesto to s Milíkem na pohled zpočátku vůbec nevypadalo dobře. Dlouhé desítky sekund bezvládně ležel na dráze. Horor ovšem skončil šťastně.