Nečekané. Bouřlivák Pedersen sám sebe vyřadil z národního týmu. Asi už navždy

Při ambicích a sebevědomí trojnásobného mistra světa je to překvapení. Až šok.

Co se přihodilo? Prostě usoudil, že si místo v týmu nezaslouží a odstranil se z něj. „V kádru jsou jezdci, kteří mohou aktuálně dosahovat nejlepších výsledků. Jsou prioritou a od nich si nejvíce slibujeme,“ komentoval situaci Pedersen v rozhovoru pro portál jv.dk.

Zatímco při výběru tří zástupců na Speedway of Nations (vrcholná týmová soutěž roku) se Pedersen bude moci spolehnout pouze na A tým, jisté je, že v případě dalších mezinárodních klání bude muset vybírat i z dalších jmen z širšího kádru.

A tam by pak přece jen mohla být ještě alespoň teoretická šance, že by sáhnul i sám po sobě, zvlášť když jedna z evropských soutěží proběhne na jaře na trati v Grudziądzi v Polsku, kde to velmi dobře zná. V poslední sezóně v barvách tamního klubu jezdil skvěle.