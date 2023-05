Nelítostný souboj na úvod. Zdaleka nejde jen o body

"Musíme si přiznat, že těch adeptů tady moc není. Čtvrteční extraliga bude stěžejní pro to konečné rozhodnutí. Forma závodníků, kteří připadají do úvahy, je dobrá, ale v tuto chvíli je těžké to rozhodnout. Ve čtvrtek se utkají na stejném místě, tak uvidíme, jak to dopadne," uvedl manažer závodu Pavel Ondrašík.