Přijelo eso z Ruska. Zachraňuje zchátralou ligu v Anglii

Nová éra pro hvězdného ruského jezdce je tu. V Anglii se do něj doslova zbláznili poté, co jej pro sport zachránili Poláci. A on sám, se může cítit jako spása pro britskou ligu, která už dávno vedle naleštěných plochodrážních soutěží v Polsku a Švédsku ztratila půvab. Emil Sajfutdinov zahajuje své angažmá v Ipswichi, který jej najal coby eso a velké osvěžení soutěže.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Emil Sajfutdinov z Ruska na archivním snímku během Grand Prix v Praze.Foto : Vlastimil Vacek, Právo