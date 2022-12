Slavný bouřlivák se stal trenérem reprezentace. Nevylučuje, že do týmu nominuje i sebe

„Je to vzrušující. Mým cílem je, aby dánské barvy byly na stupních vítězů na těch nejdůležitějších mezinárodních akcích. Myslím, že je to velmi realistický cíl," nastoluje Pedersen jasný plán.

´Vyboxuje´ si teď nesmlouvavý bojovník, drsňák a bouřlivák návrat do dánského týmu, i když mu je už pětačtyřicet, a to nejlepší v kariéře má za sebou?

Vše nasvědčuje tomu, že se o to přinejmenším pokusí. „Pokud budu dost dobrý a pokud jde o výběr pěti jezdců (do týmového MS), může se to stát. Při výběru jde o to, kdo je momentálně nejlepší. Na věku nezáleží," vyjádřil se.