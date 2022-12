Lákavá šance pro Rusy. Zlato by bylo téměř jisté, má to ale háček

Určitá šance bojovat o medaile se otevírá i pro ruské reprezentanty. A to v motoristické disciplíně, kde nemají téměř žádnou konkurenci. O to lákavější to pro ně může být. Ale jejich start v nadcházejícím ročníku mistroství Evropy na ledové ploché dráze má striktní podmínku - s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu je to účast v roli neutrálního závodníka bez vlajky a hymny. Další podmínka? Zřeknutí se (jakékoli podpory prezidenta) Putina. Alespoň tak zvažovaný plán vedení evropského motosportu (FIM Europe) nastiňuje web przeglad.sportowy.pl. Situace se řeší v souvislosti s nadcházejícím finále ME v únoru příštího roku na polském ledě v Sanoku, ale kontext je širší.

Foto: Ludmila Žlábkvá, Právo Ledová plochá dráha - ilustrační foto. Foto : Ludmila Žlábkvá, Právo