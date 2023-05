Zloději, zloději, křičeli diváci. Mohlo se pokračovat, zlobil se Milík

Domácí cítili křivdu, mínili, že byli okradeni. Hlediště bylo plné. Vášně planuly. Někteří fandové – jak to občas bývá v zemi plošině zaslíbené zvykem – chtěli dojít pro rozhodčího a vyříkat si to s ním.

„Dalo se to dojet, jezdilo se na nebezpečnějších drahách, mohli jsme zvítězit," nelíbil se verdikt ani Milíkovi .

Závod ovšem provázely problémy od počátku, začalo se s téměř hodinovým zpožděním kvůli problémům s povrchem trati. Ten některým jezdcům skutečně působil potíže. Většina jízd se rozhodovala hned po startu a poté dojížděli plochodrážníci do cíle ve značných rozestupech. Stav trati se však podle účastníků i pozorovatelů nezhoršoval. Domácí Andrzej Lebedevs neměl v deváté jízdě absolutně žádné problémy, a dokonce vytvořil traťový rekord.

Hned v desátém pokračování závodu by měli domácí velkou šanci minimální ztrátu dohnat, Do akce by šly těžké zbraně – v dobré formě jezdící jedna z ikon domácího klubu Milík a Krzysztof Kasprzak.