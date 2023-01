DAKAR ONLINE: Drsný závod pokračuje třetím dnem a Češi znovu touží po vítězství

Zatím to každý den na dakarské rallye dopadlo v kategorii kamionů českým vítězstvím. A taky hlasitými nářky napříč bivakem, jak drsné vydání si pořadatelé pro všechny účastníky letos připravili, protože tuze trpí těla i technika. „Je to jeden z nejtěžších Dakarů, co za deset let pamatujeme," říká Ervín Krajčovič, šéf české stáje Orion MRG. Zda v nastoleném trendu budou ve třetí etapě pokračovat Češi i přísní organizátoři, sledujte v online reportáži, která na Sport.cz začíná v 7.00.

Foto: ORION – Moto Racing Group Motocyklista Martin Michek na Rallye Dakar 2023.Foto : ORION – Moto Racing Group

Článek Tentokrát na závodníky čeká 447 měřených kilometrů, během kterých se přesunou z města Úla do Háilu. „Hned na úvod pojedou možná 50 nejkrásnějšími kilometry v celé rallye," slibuje ředitel soutěže David Castera. Nicméně vzhledem ke kamenitému profilu, na kterém hrozí řada defektů, i souboji s časem, se piloti jen těžko budou kochat pohledem ven. Zatím se jede v kvapíku, třeba v kategorii kamionů při absenci kamazů najednou týmy ze středu pole tuší, že je v jejich silách rvát se o vítězství. „Tempo je ostré, ale to jsme čekali. Zvrhlo se to už od prologu a pokračuje dál. Snažíme se jet konstantně, ale to hlavní se bude rozhodovat až ve druhé polovině v dunových polích," míní Aleš Loprais, zatím lídr v kamionech. Sestřih 2. etapy Rallye DakarVideo : sntv Třetí je v této třídě Jaroslav Valtr a pátý Martin Macík. Vysoko je po pondělní vydařené erzetě rovněž Martin Prokop v kategorii aut, kde drží sedmou příčku. Velmi slušně jede motocyklista Martin Michek, momentálně osmnáctý. Podaří se jim dnes pozici vylepšit? Rallye Dakar 07:00 - 3. etapa Rallye Slavná Rallye Dakar je v plném proudu. Sledujte program, jednotlivé etapy i účast Čechů