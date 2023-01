DAKAR ONLINE: Loprais s Macíkem se rvou o vítězství, Michek se posouvá vpřed

Tentokrát se dakarský ansámbl vydal na 425 měřených kilometrů, které vedou v okolí jejich promáčeného bivaku v Hailu. A do stejného místa se i vrátí. „V prvních sto kilometrech čekají jezdce hory písku, pak velmi složitá oblast pro navigaci, při kterých musí závodníci a navigátoři důsledně dodržovat roadbook," vypráví ředitel soutěže David Castera.

Martin Prokop pak těsně před svým startem hlásil, že je po dlouhé době slunečno, nicméně bivak je rozmáčený a podobně rozmáčená bude nejspíš i trať. „Uvidíme, co to přinese a kolik problémů to na trati nadělalo. Ale organizátor se rozhodl, že jedeme celých 425 kilometrů, takže jdeme bojovat," řekl Prokop.