DAKAR ONLINE: Macík má beduína, končí druhý. Prokop vyrovnal své maximum

Zatímco v jiných kategoriích je už pár dní víceméně rozhodnuto, tak v motocyklech to bylo drama do posledních kilometrů. Kevin Benavides však v nedělní etapě postupně ujížděl svému týmovému kolegovi Toby Priceovi a získal dakarský triumf.

Martin Michek skončil celkově jedenáctý, což je jeho druhý nejlepší výsledek na Dakaru. Před dvěma lety byl desátý. K tomu je letos prvním jezdcem v pořadí, který nemá podporu továrního týmu. "Dakar pro nás skončil skvělým výsledkem, jedenácté místo je kráné. Tento ročník byl opravdu velmi tvrdý. Tahal jsem, co to šlo. Jsem blázen, protože občas jsem šel v některých situacích do risku a po hlavě. Jsem fakt rád, že jsem to přežil a dostal se do cíle," uvedl Michek.

„To umístění je úžasné. Byl to nejdelší a nejtěžší Dakar v Saúdské Arábii. Etapy byly krásně namixované, žádná z nich nebyla přejezdová, což je super zážitek," řekl Prokop a vybral své tři klíčové momenty závody. „Ve druhé etapě spoustu lidí chybovalo, my ne, a tak jsme se dostali do první desítky, kterou jsme udrželi. Pak bylo psychicky náročných pět etap ve vysoké nadmořské výšce, kde jsme ztráceli, ale nemohli jsme s tím nic dělat. Ovšem vydrželi jsme to. A nakonec předposlední etapa, kdy jsme dojeli i s porouchaným diferenciálem. To bylo hodně emotivní. Příště to zkusíme zase někam posunout."