Dakar se s námi nemaže. A druhá půlka? Čekám totální peklo, říká Michek

Volný den na Dakaru pro něj přišel v pravý moment. Motocyklista Martin Michek se totiž v pondělí ráno probudil a s hrůzou zjistil, že jeho kotník, který si poranil při nedělní etapě, je o dost nateklejší. A že by ho nejspíš jen těžko nasoukal do motokrosové boty. A tak se v pondělí kurýroval, běhali kolem něj fyzioterapeuti a 14. muž celkového pořadí věří, že v úterý ráno bude připraven vyrazit do druhé půlky drsného závodu. "Slibuji, že chci jet a že do toho půjdu naplno," říkal v rozhovoru pro Sport.cz.

Martin Michek dává na Dakaru dohromady zraněnou nohu. Zatím se to nelepší, hlásíVideo : Orion Moto Racing Group

Článek Martine, jak vám je? Dávám se do kupy. Ale jsem rád, že na Dakaru vládne český duch, pomáhají mi fyzioterapeuti od Martina Prokopa i Aleše Lopraise. Už včera, když jsem přijel, ke mně přišli a zajímali se, jak na tom jsem. Ráno noha vypadala mnohem hůř než včera, odnesla to chrupavka a nejspíš mám i něco na patě. Největší problém bude nasoukat nohu do boty, večer to zkusíme. Dostalo se vám pomoci, ale i vy jste na Dakaru už pomohl. Slovákovi Svitkovi jste dovezl kanystr s benzinem, aby dojel k tankovačce, Argentince Caimiho tam dotáhl na laně. Přitom s oběma bojujete o celkové pořadí. Svitko je 13., Caimi 15. Za ta léta se každý z nás na Dakaru někdy dostal do problémů a vždycky jsme ocenili, když nás z nich někdo vytáhl. Takže proč bych nepomohl. Chceme si to jako soupeři rozdat na trati, navíc konkurence dělá závody a i vás zlepšuje. Tak jaká byla první polovina Dakaru? Ostrá. Nemaže se s tím pořadatel ani počasí. Při druhé etapě jsem myslel, že ani nedojedu, únavou jsem usínal. Zkrátka letošní Dakar nám dává zabrat. Teď navíc vjedeme do dun, kde se deset kilometrů jede klidně dvacet minut. Bude to technicky náročné. Frajeři, kteří mají najeto v dunách 50 tisíc kilometrů, budou odvážnější, budou možná víc riskovat než my, kteří se do nich vrátíme po roce či jednom soustředění. Takže co podle vás přinese druhá půlka, kterou už dopředu pořadatelé označili za náročnější? Čekám totální peklo. Fyzicky, psychicky i pro techniku. V hlubokém písku motory odcházejí. Jezdci z první desítky na to budou tlačit a může se stát, že se začne hodně vypadávat. Oni na Dakaru nejsou, aby dojeli do cíle, ale aby vyhráli. A z první desítky může vyhrát každý, je tady obrovská konkurence. Já jsem rád, že jsem teď kolem 15. místa, ale být v desítce je něco, za čím si jdu. Zároveň stojím nohama na zemi a vím, že teď prostě nemůžu Dakar vyhrát. Tak pojedete druhou půlku víc takticky? Že pár lidí ze špičky vypadne a vy se posunete v pořadí výš? Už jsem byl desátý a mám v sobě chuť závodit. Chci prorážet své limity. Je krásné být 12. či 13., ale jakmile jednou nakouknete do desítky, chcete znovu. Takže půjdu do toho naplno.