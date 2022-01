Michek zase dojel na Dakaru v desítce. Loprais útočil na etapové prvenství, ale skončil šestý

"Dnešní etapa byla dost tvrdá, bylo tady úplně všechno, co Dakar nabízí. Na cestách byly kameny, jeli jsme po tvrdších pistách, ale nechyběly ani technické pasáže. Ke konci jsme museli překonat čtyřicet kilometrů v dunách. Já jsem si to užil, jsem v cíli. Jestli budeme do patnáctky, tak to zase bude úžasné," říkal v cíli, když ještě netušil, že bude výš.