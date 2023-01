Násilím ho nasoukali do boty a Michek na Dakaru zajel skvělý výsledek. Loprais dál vede

Mezi motorkáři vyhrál Argentinec Luciano Benavides, celkově vede Skyler Howes, jenž má jen třivteřinový náskok na Tobyho Price. Martin Michek je po deváté příčce na průběžném 12. místě. Původně byl dokonce sedmý, později ale pořadatelé upravili výsledky. I tak vyrovnal své etapové maximum, protože devátý byl rovněž loni. .

„Je to až neuvěřitelné umístění po tom, co mám trochu zdravotní problém s naraženým kotníkem na pravé noze. Ráno mě museli dostat do bot mechanici, skoro až násilím jsme to tam nasoukali," popisoval Michek. „Etapa byla moc hezká, chvilku jsme se brodili v takové řece, vodu jsme měli až po motor. Fakt je to neuvěřitelný a krásný výsledek. Ještě máme pět dní před sebou, musím dát dohromady hlavně nohu. Budu jí v bivaku znovu ledovat."

Jinak ale Rallye Dakar ukázala na úvod své druhé poloviny znovu drsnou tvář. Po prvních pár kilometrech skončil motocyklista Joan Barreda, doposud osmý. Nehodu měl také Carlos Sainz. Už seděl ve vrtulníku, který ho převážel do nemocnice k dalšímu vyšetření, ale požádal posádku, aby se s ním vrátila zpět na trať. Henrik Lategan, do úterý druhý v autech, zase musel opravovat vůz a ztratil 51 minut.

Kategorii automobilů tak i nadále s náskokem hodiny a 20 minut vede Násir al-Attíja, druhý je nově Brazilec Moraes. Úterní etapu vyhrál Sébastien Loeb. Martin Prokop na něj ztratil 17 a půl minuty, dojel 13. a zůstává průběžný sedmý.

"Největší výzvou dneška byla voda, protože ráno hodně pršelo. Jelo se extrémně rychle, ale v hodně mokrém podkladu, kde byl obrovský odpor a dost to klouzalo. Velkou výzvou bylo projet rozvodněnou řeku, kde bylo poměrně dost zapadlých aut, takže jsem dal plný plyn. Nebylo nic vidět, protože voda stříkala všude a za 50 kilometrů se to opakovalo. Nic příjemného," řekl Prokop, jenž se spolujezdcem Chytkou udělali i drobnou navigátorskou chybu.

Foto: DPPI/Red Bull Content Pool Sébastien Loeb v rozvodněném řečišti během 9. etapy Rallye Dakar 2023.Foto : DPPI/Red Bull Content Pool

I mezi kamiony to byla etapa plná nástrah. Vyhrál Janus van Kasteren, jenž se posunul na průběžné druhé místo. Aleš Loprais na něj má náskok 27 minut. Jaroslav Valtr tentokrát dojel třetí, zatímco Martin Macík nabral na trati 50minutovou ztrátu, když zapadl na téměř hodinu v rozvodněné řece.

"Dneska se to nepovedlo. Od začátku do 150. kilometru to bylo všechno podmáčené, hledali jsme si stopu a myslím, že jsme ostatním ujížděli. Potom jsme přijeli k rozvodněné řece, spadli jsme tam do velké díry, kamion utopili a zůstali tam viset. Beru to na sebe, je to jezdecká chyba, ale byla nevýhoda, že jsme jeli první. Zkusíme zabojovat, ale je to pro nás prohraný Dakar kvůli takové blbé chybě," říkal Macík v cíli a děkoval Mitcheli van den Brinkovi za pomoc i krajanovi Valtrovi za půjčení lana.

Fair play. Posádka Jaroslava Valtra pomáhala kamionu Martina Macíka z rozvodněné řekyVideo : Buggyra Racing

Trable na podobném místě řešil také Aleš Loprais. "Mám krásný narozeninový den, protože se nám podařila nádherně zajet etapa. Vhučeli jsme sice do jedné rozbahněné řeky, kde se dalo hodně ztratit, nebo taky získat. My jsme měli výhodu, že jsme tam viděli už dva kamiony se hrabat. Tak jsme se vydali po proudu řeky, že to přeskočíme někde jinde. Ujeli jsme skoro dva kilometry, než jsme se rozhodli, že to přeskočíme," řekl Loprais.

Jenže zhruba tři metry před břehem zůstala jeho Lady trčet ve vodě. "Naházeli jsme kameny pod kola, aby auto chytlo lepší trakci a během chvíle se podařilo zázračně vyskočit. Díky všem andělům, které jsem prosil, aby nám pomohli. Že jsme ztratili jen jedenáct minut je neuvěřitelné. Dnes to byla v určitém momentu zásadní etapa a my jsme ji zvládli," věděl Loprais.

Úterní etapa však byla jen předehrou toho, co přijde ve středu. Dakarská karavana vjede do Pusté končiny, čtvrté největší pouště světa a pořadatelé už dopředu varují před extrémní náročností.