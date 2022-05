Utrpení mladého Schumachera aneb Další marná snaha syna legendy o body v F1

Ne, Schumacher není obyčejným jezdcem z davu a je logické, že poutá pozornost. A byť jezdí v průměrném týmu, tak on sám se před veřejností nedokáže v průměru skrýt a kdekdo je zvědavý na jeho výsledky. Může to vypadat nefér, že ho lidé srovnávají s otcem, zároveň mu ale slavné příjmení kariéru oproti jeho vrstevníkům v mnohém ulehčilo a otevřelo cestu k progresu. "Dělá zbytečné chyby, které by se neměly stávat. Musí nasávat zkušenosti a příště být lepší," řekl o něm před nedávnem ještě dosti diplomaticky strýc Ralf Schumacher, rovněž bývalý pilot F1.

Schumacher junior přitom zamířil do Haasu do učení, aby po pár letech – v duchu George Russella a Mercedesu – povýšil do Ferrari. Jenže jeho "utrpení" na trati může celý projekt stáje z Maranella zhatit. "Loni vypadal poměrně slušně, ovšem příchod Vikinga Kevina Magnussena byl pro Micka šokem. Teď potřebuje dokázat, že zvládne hrát i za velkým stolem. Jestli ale bude Kevin dál udávat tempo, Ferrari by se mohlo vzdát svého snu o Schumacherovi II.," spekuluje pro změnu renomovaný žurnalista Joe Saward.