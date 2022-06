CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Hele, bombarďáku, nejdřív to musíš ukázat na hřišti! Csaplár o slovní přestřelce s Kuchtou

„V posledních dnech hýbal českým fotbalem příchod reprezentačního útočníka Jana Kuchty do Sparty. Přestup je pochopitelně pikantní, než odešel v zimě do Ruska, hrál rok a půl za Slavii. Na tento transfer se dívám pozitivně. Můj první pohled na fotbal je společenský. Je to show, divadlo. Tudíž záležitost kolem příchodu Kuchty je pro fotbal jen dobře. Je mediálně hodně sledovaný. A pohled sportovní?

Po nějaké době přestoupil do Liberce, setkali jsme se znovu. Tentokrát byla jeho reakce fajn. Po vzájemném utkání za mnou přišel a řekl mi: Trenére, tenkrát jste mi pomohl. Byl jsem drzej. Dál to rozvádět nebudu. Jen mu chci vzkázat: Milý Honzo, na tom hřišti jsi to dal. Je jen na tobě, abys to dával dál, třeba i líp. O nic dalšího navíc se ale nepokoušej.