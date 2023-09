ECHO BUNDESLIGY: Hložek nezapadá do systému. Nagelsmann nemá co ztratit

„Bayern má za sebou výhru 7:0 nad Bochumí, k tomu v týdnu hrál těžký duel s Manchesterem United (4:3) v Lize mistrů. Bochum v lize ještě nevyhrála a čekal jsem, že když doma spíše brání, bude tomu tak i v Mnichově. Na můj vkus hráli od začátku hodně otevřeně, snažili se o postupné útoky. Jenže Bayern dal brzy gól, o půli vedl 4:0 a to je v Allianz Areně strašně složité a nepříjemné. Bochum byla následně až odevzdaná. Jako trenér říkáte jen, ať z toho není totální výprask, což se teď nepovedlo.

Na čele bundesligy zůstává s Bayernem Leverkusen, který v neděli porazil 4:1 Heidenheim. Já bych se ale nejdřív vrátil ještě k Matějovi Kovářovi, který má za sebou soutěžní premiéru v novém dresu, kdy ve čtvrtek vychytal čisté konto v Evropské lize s Häckenem. Není jednoduché po delší době nastoupit a navíc ještě v mančaftu, kterému se momentálně hodně daří. Matěj měl složité zákroky, k tomu přidal tradiční klid na balonu. Kouč Xabi Alonso se trochu vyhýbal otázce, zda bude sestavou rotovat dále během podzimu, tak uvidíme, kolik šancí Matěj dostane.

Složitou pozici má také Adam Hložek, jenž od začátku sezony nastupuje na poslední minuty. Hlavně typologicky moc nezapadá do systému 3-4-2-1. Středoví hráči Wirtz a Hofmann jsou stálicemi. Adam pro mě není ani hrotový útočník, ani právě středový hráč typu těch dvou zmíněných. Samozřejmě nikdo nevylučuje změnu rozestavení, kde by se mu asi vedlo lépe.

Bundesliga table after matchday 5 pic.twitter.com/IZyBskLj8d — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 24, 2023

Adam se dokáže i za těch pár minut ukázat, jen mi prostě do současného způsobu hry nesedí. Když bude Leverkusen hrát třeba 4-2-3-1, může být český reprezentant na křídle nebo uprostřed, což by mu sedělo více. Na hrotu je pak Boniface. To je zvíře, letos zatím fantastický. Složitý návrat tak bude mít i Patrik Schick, i když pro něj je teď nejdůležitější, aby se dostal do formy. Zdravá konkurence je to nejlepší, co se vám může stát. Do budoucna budou hráči růst, je jen dobře, že Leverkusenu ofenziva šlape. I když si to kluci třeba teď nemyslí, motivuje je to, aby ze sebe vydali opravdu všechno.

Alex Král měl být v základní sestavě Unionu Berlín, asi to zkusil, ale ještě nejspíš vinou střetu na Realu Madrid po rozcvičení usoudil, že to nejde. Union prohrál při svém debutu v Lize mistrů 0:1 gólem v samotném závěru, pro ně strašná škoda. Možná se zklamání podepsalo i na výkonu v lize, protože prohráli doma 0:2 s Hoffenheimem a celkově už čtvrtý soutěžní duel v řadě. Co postoupili do budnesligy, ještě se jim něco takového nestalo.

Hoffenheim i s Pavlem Kadeřábkem v základu byl v první půli jednoznačně lepší a za mě vyhrál zaslouženě. Navíc už počtvrté za sebou, což je aktuálně spolu s Lipskem nejdelší série napříč celou ligou. Hrají organizovaně, jsou na vlně, oproti minulému ročníku velké zlepšení hlavně v defenzivě.

Ještě se zastavme u jedné velké události. Německý národní tým přebral po odvolání Hansiho Flicka bývalý kouč právě Hoffenheimu, Lipska či Bayernu Julian Nagelsmann. Je to neuvěřitelné. Když ho vyhodili z Bayernu, asi by ho nenapadlo, že se stane trenérem pro domácí EURO 2024, protože podepsal smlouvu právě jen do konce šampionátu. Je jasné, že se do budoucna bude chtít soustředit na klubový fotbal. Má za sebou sice slavné štace v bundeslize, stále mu však je jen 36 let.

Pořád tvrdím, že Němci mají mančaft výborný, musí se však změnit mnoho věcí. Hlavně defenziva, čímž myslím chování u všech, ne pouze s ohledem na obránce. Když byli úspěšní, hráli trochu směs španělského fotbalu, ale byli organizovanější a disciplinovanější po ztrátě míče. Tohle bude asi největší úkol pro Nagelsmanna, protože individuálně nadstandardních fotbalistů mají mraky, jen bez pořádné defenzivy ve světovém měřítku neobstojí.