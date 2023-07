GLOSA: Fantasta Ginzburg ukázal na nové horizonty. Naučil Čechy neklást si malé cíle

Jen dva roky před Ginzburgovým nástupem do funkce se reprezentace odrazila ode dna a vrátila zpět do Divize A mezi ty lepší evropské státy. Že kouč nestaví vzdušné zámky, se ale ukázalo hned na Eurobasketu 2015, kde došlo k vzácné symbióze končících třicátníků a novým srdcem týmu kolem Tomáše Satoranského a výsledkem bylo sedmé místo za největšími kontinentálními mocnostmi.

Čeští basketbaloví fanoušci okoralí dekádami průměrných výkonů, si užasle protírali oči při zápasech mistrovství světa v Číně 2019. Konečná šestá příčka nebyla jen zběsilým snem. To Ginzburg přiměl své hráče myslet ve větším měřítku, ukázal jim nové horizonty a donutil je nespokojit se s málem. Dodnes hřeje na duši šok, v jakém se kanadská sestava vyfutrovaná hráči NBA ocitla po porážce s Českem při olympijské kvalifikaci do Tokia. A následný zápas s Řeckem? To byla v českém podání basketbalová nirvána.