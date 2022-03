GLOSA: Slavia ukázala proti Linci trumfy, ale také dost slabin

Slavia větří solidní příležitost na úspěch. Bez ohledu na to, koho dostanou ve čtvrtfinále Konferenční ligy, červenobílí věří, že v téhle fázi by se jejich pohárová jízda nemusela zastavit jako dvakrát v předešlých třech sezonách v Evropské lize, kdy je vyšouply anglické kolosy Chelsea a Arsenal. Odhodlaná parta trenéra Jindřicha Trpišovského chce víc.

Trumfy do rukou jí vkládá celkově dobrá produktivita, rychlost a výbušnost Yiry Sora nebo výjimečná spolehlivost Tomáše Holeše na pozici stopera. Tyhle přednosti vytáhla i v osmifinálové odvetě proti Linci.

Srdjan Plavšič viděl červenou kartu hned za to, když soupeře nebezpečně fauloval. Jeho vyloučení bylo přísné, možná až nemístné, zvlášť s přihlédnutím na styl, jakým utkání vedl belgický sudí Lawrence Visser. Ovšem Plavšič za takhle příznivého stavu nemůže dát rozhodčímu jakoukoliv záminku pro takový trest. A měl by být schopný překousnout i to, že byl předtím sám několikrát tvrdě faulován.