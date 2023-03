GLOSA: V českém hokeji tají ledy, veselme se

Děje se to na starých zimácích i v moderních arénách. Děje se to u mantinelů i uprostřed plochy. Zkrátka děje se to téměř všude napříč republikou, a tak teorie, že díry v ledu na stadionech mají společného jmenovatele v podobě zastaralé technologie chlazení či nových pružnějších mantinelů, se každým dalším případem navzájem vylučují. A když vedení hokeje nevěří (dokonce to odmítá), že by za natahováním zápasů mohlo být šetření provozovatelů arén, kteří kvůli úsporám za energie nedostatečně chladí, jsou opakující se strasti během extraligového play off už tématem pro světové záhadology. Nebo se nám všem odněkud vysmívá známý tuzemský mystifikátor Kazma.

Foto: Sport.cz s využitím ČTK Problémy s ledovou plochou byly i v TřinciFoto : Sport.cz s využitím ČTK

Článek Zkrátka tento způsob hokejového play off se mi zdá poněkud nešťastným. Ale vždycky všechno zlé je pro něco dobré, a tak díry v ledu jsou zvlášť pro nás Čechy vděčným tématem satiry, vtipů i v lecčems poučné. Tak třeba televize se všemožně snaží nás vzít za kulisy, vymýšlejí se kamery i mikroporty u rozhodčích a hráčů, ale až současná „kauza" divákům odhalila, že na opravu děr v ledu je nejlepší hasičák a že na rotopedu se dá šlapat také v bruslích, jak to ve čtvrtek v Třinci předvedl sparťan Polášek. A pro klubový web pak vysvětloval: „Kdybych si brusle sundal, už se nebudu na ledě cítit tak dobře. Na brusle si prostě nesáhnu." Tipsport extraliga Hadamczik reaguje na Pospíšila: Nevěřím, že kluby šetří na úkor kvality ledu. Je to nekorektní obvinění Kdo ví, jestli nebýt vynucené pauzy, by se v přímém televizním přenosu někdy objevil hokejový klub z Třebíče, jehož souboj se Zlínem zaplnil část čtvrtečního čekání. Na sociálních sítích se objevují už návrhy, že titul by měl získat ten klub, který jako jediný nebude mít s ledem problémy. Být to tak, už bychom místo čtvrtfinále byli skoro ve finálové sérii. Taky by se o pohár mohlo hrát turnajově na jediném zimáku či zápasy zkrátit na pouhou třetinu, ať po přestávkách nejsou trable. Nebo bedlivě sledovat předpověď počasí, která zrovna na příští týden slibuje výrazné ochlazení, tak by se dozajista dalo něco nahrát do foroty, než se zase oteplí. Václav Klaus předává Pohár Václava Klause týmu, který dohrál play off hokejové extraligy bez díry v ledu, čímž statečně prokázal neexistenci globálního oteplování. pic.twitter.com/7YhhDcAGER — Jiří Vítek (@JVitek94) March 23, 2023 Nepochopitelně spí i marketing. Jako zcela nevyužité totiž vidím propojení současných potíží se sponzory. Sázkové kanceláře už dávno mohly mít v nabídce, zda zápas bude přerušen, či ne. Určitě by se dalo u titulárního partnera play off proti dírám v ledu pojistit a reklamní slogany supermarketů, „že zmrazily ceny" mají s dobrou hokejovou fotkou vysoký potenciál. Koneckonců že se něco podobného bude v českém hokeji dít, se dalo očekávat už od června, kdy byl zvolen nový svazový prezident. Ten si dal za cíl zkostnatělé vedení změnit a zdá se, že teď ledy v českém hokeji skutečně tají. Tedy jen možná ne úplně tam, kde by si on i jeho pobočníci přáli. Tipsport extraliga Další děravý led. V Třinci se čekalo třičtvrtě hodiny Ale nemějme jen růžové brýle, protože natahující se zápasy přinášejí také praktické starosti. Spolukomentátor České televize Petr Hubáček v úterý při přenosu z Brna přiznal, že má zaplacené parkování „jen do půl osmé" a díra v ledu zápas o hodinu natáhla. A určitě nebyl v aréně jediný. Zkrátka sport má bavit a děje se tak, i když se nehraje. Ale už to možná stačilo, protože i záběry na kouřící se hasičáky omrzí a i tento ironický text nepotřebuje další díl. A tak snad Kazma brzy vstoupí na scénu či záhadologové najdou vysvětlení. Robert Sára Sportovní žurnalistice se absolvent Masarykovy univerzity (obor historie - žurnalistika) věnuje od roku 1999. Zaměřuje se především na hokej, jako reportér se účastnil řady světových šampionátů, motorsport a sportovní politiku. Více než 20 let působil v MF DNES, v roce 2021 přešel do Sport.cz.