GLOSA: Zkušenost i výstraha. Postup přes Panathinaikos má ale váhu

Můžete si stokrát opakovat, co vás čeká. Dobře víte, že na hřišti prožijete peklo. Možná je tenhle výraz v souvislosti se zápasem v Aténách až nadužívaný, ale sedí dokonale. Kdo divočinu, kterou fanoušci rozpoutali na starobylém stadionu Panathinaikosu, předtím nezažil, nemůže se stoprocentně připravit. Je fajn, jak to řada slávistů zvládla.

Mandous je oporou stejně jako například kapitán Tomáš Holeš či stoper Aiham Ousou. Tahle důležitá osa obstála. Slavii se také vyplatilo, že si dál drží objemný kádr. Borci z lavičky dodali přesně to, co bylo potřeba. Elán, kvalitu, pohyb. I to rozhodlo.