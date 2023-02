GLOSA: Ztráta v Teplicích: nejistý Santos, matný střed. Slavia ale na jaře netrefuje sestavu obecně

„Je to na jaře jako přes kopírák. Základní sestavě to drhne, obrat přichází až s náhradníky. Podle tohoto scénáře „jela" fotbalová Slavia také v sobotu v Teplicích, kde do druhého poločasu vyběhla se čtyřmi změnami oproti zahajovací jedenáctce. Jenže na Stínadlech stihla už jen srovnat z penalty. Pro mnohé jde o nečekanou, šokující ztrátu. Jenže...

Foto: Sport.cz s využitím PRÁVO/Vlastimil Vacek "Jediným pozitivem ze Stínadel je pro Slavii návrat záložníka Tomáše Holeše po pětiměsíční pauze," píše ve své glose fotbalový redaktor Sport.cz Robert Neumann.Foto : Sport.cz s využitím PRÁVO/Vlastimil Vacek

Článek Z pohledu osmi vítězství v řadě a třem jarním krachům Teplic o nečekané klopýtnutí samozřejmě jde. Nicméně je třeba dodat, že červenobílí až na druhý poločas duelu s Jabloncem a povedené pasáže proti Brnu na jaře nezáří. Všechny čtyři jarní zápasy mají společného jmenovatele: sešívaní se netrefují do základní sestavy. Ani do jednoho z duelů nevstoupili podle představ, výsledky následně honili šířkou kádru, kdy kouč Jindřich Trpišovský nasadil čerstvé borce z lavičky. V Teplicích dokonce provedl dvě změny už v prvním poločase, další dvě o přestávce. Ve 36. minutě stáhl ze hry dvojici Davida Pecha s Ewertonem, o půli Lukáše Provoda a Ivana Schranze. Jak trefně poznamenal Trpišovský po utkání, střídání mohlo být daleko víc. Například stoper Santos, který se choval v některých situacích laxně. Celkově mu hbitý Senegalec Gning zatápěl. Jeho parťák ve středu obrany Ogbu si vedl mnohem líp. FORTUNA:LIGA Naštvaný Trpišovský: Reakce týmu na gól? Nechápu! Byli jsme bezemoční, malátní „Je jednoduché bavit se o stoperech, ale problém v první půli byl ve středu hřiště. Nemůžeme stopery dostávat do takových pozic, ve kterých jsou jeden na jednoho běžecky," podotkl Trpišovský. Slavia, proti které stál zraněními zdecimovaný tým, který nasadil i hráče z béčka, byla v prvním poločase studená, bez drajvu. Profesorská, nekompaktní, nesourodá. K tomu možná přispěla výrazná rotace v základní jedenáctce. Oproti předposlednímu zápasu s Brnem udělal Trpišovský pět změn, na trávník poslal Pecha, Ewertona, Schranze, Van Burena a Provoda. „Celkově jsme podali špatný výkon. V defenzivě i v útočné fázi. Tohle je pro nás velké zklamání pro nás. Přitom soupeři chyběla spousta hráčů, vzadu nastoupil v improvizovaném složení," povzdechl si Trpišovský. Sečteno, podtrženo, jediným pozitivem ze Stínadel je pro Slavii návrat záložníka Tomáše Holeše po pětiměsíční pauze." FORTUNA:LIGA Proč sudí nenařídil penaltu proti Slavii? Šlo o odraz od nohy, hájí se. Byla jasná, oponuje mu expert