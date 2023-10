KOMENTÁŘ: Černý kůň extraligy zatím hodně kulhá. Hvězdné nákupy úspěch nezaručí

Po nedělní nejtěsnější možné porážce 0:1 v Plzni se svěřenci trenéra Miloše Holaně propadli na poslední příčku tabulky o skóre právě za svého víkendového přemožitele. A to není pozice, na které Ostravané chtějí pobývat.

Majitel Vítkovic Aleš Pavlík investoval do posil v minulých letech nemalé peníze a očekává úspěch. Do Vítkovic přivábil před minulým extraligovým ročníkem hvězdu Komety Brno Petera Muellera a tým s ním došel do semifinále, kde po obrovské bitvě padl s Hradcem Králové. Další krok směrem k finále má přijít v této sezoně, místo toho se ale dostavilo velké rozčarování.