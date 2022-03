Klidnit ho musela partnerka, teď vede kanadské bodování! Máma z toho měla větší radost než já, usmíval se Šmíd

Co sérii ve prospěch Liberce rozhodlo?

Šlo o ohromně vyrovnanou sérii. Klobouk dolů před Kometou. Hráli výborně, nedali nám žádný metr zadarmo. Ale dokázali jsme si, že můžeme porazit kohokoliv. V prvních dvou zápasech jsme ukázali vnitřní sílu, když jsme je otočili. V Brně nám bohužel nevyšly, byli jsme sedm minut od postupu, což hodně bolelo. Jsme však mentálně silní. Jsem na tým hrdý. Je celkem mladý, i když já už ne... Odpracovali jsme to od první do poslední minuty a jsem hrozně šťastný.

A co vašich sedm asistencí? Po předkole vedete kanadské bodování play off.

Jsem samozřejmě rád, že můžu týmu pomoct. Ale moc tohle nesleduju a nepočítám. Teď mi to akorát říkala máma. Ta z toho měla větší radost než já. (usměje se) Jsem rád. Ale myslím, že to neleželo jen na jedné lajně nebo obraně, góly jsme rozprostřeli. Teď hrála výborně druhá lajna. Dala čtyři góly, Ordy (Ordoš) s Klépou (Klepiš) hráli úžasně. Jsem rád, že máme čtyři kvalitní lajny. Nestojí to jen na jedné lajně a víceméně tam můžeme poslat kohokoliv a je to nebezpečí pro hostující branku. Jsem rád za mladý kluky, kteří tady výborně zapadli. Na ledě jsou cítit.

Jakou roli sehrál návrat uzdraveného Tomáše Filippiho do rozhodujícího utkání?

Přišla s ním další zkušenost. A hlavně další výborný centr. Je výborný na buly, silný na puku. Jsme rádi, že se ve správný čas zotavil a ohromně nám pomohl.

Bylo těžké nemyslet na to, že může jít o poslední zápas kariéry?

Jo, byl jsem trochu emotivní. Partnerka to na mě celý den viděla, tak se mě snažila uklidňovat. Jak jsem už řekl, je to moje poslední sezona a dnes to bylo speciální. Měl jsem trochu strach. Na druhou stranu, když hodili buly, věřil jsem v náš tým a vítězství. Jsem rád, že můžu pokračovat.

Jak doma emoce na vás projevovaly?

Malou nervozitou. I když v mých letech bych asi nervózní být neměl, ale asi k tomu patří. Spadlo to ze mě s první bulí. Pak jsem byl naprosto a stoprocentně soustředěný. Měl jsem tam trochu emotivní výlevy, ale k mému hokeji asi patří. Aušus (Augusta) se mě snažil trochu uklidňovat, ale tohle je můj hokej. Kdybych ho hrál bez emocí, asi bych nemusel hrát.

Jak to prožívají vaše děti v Kanadě?

Bývalá manželka jim říkala, že táta dneska bude možná končit, tak z toho byly docela smutní. Malému jsem slíbil gól, ale bohužel... Už ani nevím, jak se dávají. (usměje se) Ale prožívá to docela dost. Jak jsme v Brně prohráli dva zápasy, byl z toho hodně smutný. Samozřejmě mě chce co nejdříve doma, ale je to hokejista, fandí mi. Už se těším, až jim zavolám s dobrou novinou a bude se těšit na jejich úsměvy.

A jak těšíte na čtvrtfinále se Spartou?