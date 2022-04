MADE IN ENGLAND: Cesta Newcastlu má smysl. Očekávám, že se dřív nebo později dostane na úroveň City

Samozřejmě spekulace, kdo by mohl Newcastle posílit, probíhají. Já hlavně doufám, že ta rozhodnutí budou na trenérovi a bude to jako dosud. Věřím, že to nebude tak, že přijde bohatý majitel a řekne, že chce nějaké konkrétní hráče. Musí to být na trenérovi, jenž musí cítit důvěru. Když ji bude mít on i hráči, vrátí to. Zatím to vypadá, že trenér má čas i pravomoci, což je dobře.