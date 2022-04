Nikdy nepůjdeš sám, vzkazovali Ronaldovi fanoušci Reds i Rudých ďáblů, že jsou s ním

„Smrt dítěte je to nejhorší, co může rodiče potkat. Sám mám dva syny, takže si uvědomuji, co to pro rodiče znamená. Všichni za Cristianem stojíme, všichni jsme s ním, všichni přejeme jemu i jeho rodině, aby byli v těchto dnech společně silní," těžko se hledala německému trenérovi Manchesteru United Ralfu Ragnickovi před kamerami Sky Sports slova adresovaná hvězdnému CR7.