MADE IN ENGLAND: City budou s Haalandem o hodně silnější, o United mám trochu obavy

„První kolo přineslo některé překvapivé výsledky, ale sezona teprve začíná, třeba remízu na Fulhamu bych pro Liverpool neviděl tragicky. Fulham je po postupu plný elánu, chtěl se ukázat a musím říct, že se mi jeho výkon líbil. Hrál kompaktně, Mitrovič vepředu zařídil oba góly, udržel spoustu balonů, hlavou otevřel skóre, pak si vybojoval penaltu.

Liverpool bude ale silný, koupil dobrého útočníka, Darwin Núňez mě zaujal. Trefil se předtím v anglickém Superpoháru proti City i teď v lize. Sice není tak vyspělý jako Haaland, který přišel do City, ale myslím, že Liverpool po odchodu Maného nebude slabší. S Darwinem by to mohlo být i naopak.

Trochu obavy mám o Manchester United, především z toho pohledu, jak to tam bude fungovat, když zůstal Ronaldo. Teď začal na lavičce, do hry šel až v průběhu druhého poločasu a United prohráli s Brightonem doma 1:2. Nechci snižovat kvalitu Brightonu, mám k němu respekt, ale takového soupeře by měli United porážet. Takový start jim nepřidá a jsem zvědavý na reakci v dalším kole.

Foto: Toby Melville, Reuters Fotbalista Manchesteru United Cristiano Ronaldo gestikuluje směrem k rozhodčímu zápasu prvního ligového kola proti Brightonu.Foto : Toby Melville, Reuters

Hodně se mluvilo o tom, jestli Ronaldo odejde, nebo ne. Z toho, jak jsem vše sledoval, jsem získal dojem, že v United asi nechce moc zůstat. Je těžké, když sotva skončí sezona, a on začne hned jednat o odchodu. Nechci říct, že fanoušci to berou jako zradu, ale určitě mu to v jejich očích nepřidá.

V Manchesteru mu odchod jen tak neumožní a ono upřímně, kdo bude ho bude vykupovat za nějakou raketu třeba jen na rok, byť kvalitu má pořád obrovskou? Atmosféře v klubu určitě neprospělo, když se pořád řešilo, jak to s ním bude. Myslím, že tohle všechno ubíralo týmu koncentraci na práci.

Nový trenér Erik ten Hag tak nezačal v United šťastně. Vidím spoustu otázek. Jak ho přijmou a podrží fanoušci? Jak se budou chovat majitelé a jakou důvěru mu dají? Poskytnou mu volnost? Pokud to mají nastavené tak, že mu nechají půlroku nebo rok, aby si vše sedlo, může to být fajn a tým se může zvednout. Ale mám blbý pocit, že v United nebudou chtít čekat rok, aby jim pak třeba zase unikla Liga mistrů.

Říkám si, aby to hned nezačalo skřípat a brzy se neřešil odchodu nového kouče. Myslím, že on má filozofii z Ajaxu dobrou, umí pracovat s mladými hráči, ale potřebuje čas, aby svoje představy vryl do kluků a aby se ukázal. Doufám, že prostor dostane a bude to fungovat. Potřebuje výsledky, aby se o ně mohl opřít. Pokud je bude mít, budou ho všichni hned brát. Pokud ne, tlak bude sílit a bude daleko větší, než poznal v Ajaxu.

Manchester City vstoupil do sezony výhrou na West Hamu. Byl bych rád, kdyby domácí získali alespoň bod, přeci jen tam působí čeští kluci Tomáš Souček a Vláďa Coufal a člověk jim přeje. Ale když jsem zápas viděl, West Ham de facto nic neměl. City drželi míč a dominovali po celý zápas. Potřebovali podat lepší výkon než před týdnem v Superpoháru, kdy prohráli s Liverpoolem, a to se jim povedlo.

Je radost se dívat, když člověk vidí, jak to De Bruyne s ostatními vykombinují nebo jakou akci sehrají před penaltovým faulem na Haalanda. U nového útočníka City se zastavím, Haaland je neskutečný hráč. Ukázal to a nepochybuju o tom, že se prosadí. West Hamu dal hned dva góly.