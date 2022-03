Pláchl Ronaldo do Portugalska kvůli tomu, že nebyl na derby v základu?

Německý kouč měl s Ronaldem počítat až s nasazením v průběhu derby. Pětinásobný držitel ocenění Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety měl ale Rangnickovo rozhodnutí nést velmi těžce a místo místa na lavičce odletěl raději domů do Portugalska.

Ronadlo byl přitom během týdne v plném tréninku, na derby se těšil a jeho absence týmové kolegy velmi překvapila, tvrdí deník The Sun.

Oficiální verze zní, že portugalský útočník chyběl kvůli problému s kyčelním ohýbačem. Olej do ohně ale přilil i bývalý kapitán United a televizní expert Roy Keane. „Nelíbí se mi, když trenér mluví o tom kyčelním ohýbači. Nechápu to. Často se mluví o tom, že Ronaldo je jako stroj a v určitých momentech jeho kariéry přichází tento ohýbač. Není to poprvé," zpochybňuje oficiální verzi legenda Rudých ďáblů.