MADE IN ENGLAND: Eriksen bude jistě zase skvělý. Kauza Abramoviče může Chelsea negativně ovlivnit

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Zápasy s Ruskem? Nehrát! Reakce měla být ráznější, stejně jako tresty za rasismus

Fotbal se hraje pro fanoušky, kteří konečně můžou zase na stadiony, a já jsem rád, že začaly padat góly. Kolo ozdobily vysoká vítězství Slavie a Plzně, výhra Sparty byla kostrbatá, ale důležitá. Co mě těší ještě víc je vlna solidarity s Ukrajinou. Všichni jasně ukázali, že ruskou invazi odsuzují. V rámci OFS, KFS i Fevoluce vznikla iniciativa, kde se říká, že by se proti ruským týmům nyní nemělo hrát. Myslím, že i reakce vedení fotbalu směrem k zápasu s Ruskem měla být ráznější a rychlejší. Naštvaný jsem na fanoušky Sparty a jejich rasistické chování. Klub by jim měl zakázat vstup na Letnou, tohle se pořád opakuje a dělá to klubu ostudu.