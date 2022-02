Aplaudovali protihráči, tchýně i lékaři, kteří mu zachránili život!

Hromový aplaus od fanoušků obou klubů sklidil Christian Eriksen, když vyběhl v dresu Brentfordu jako střídají do utkání proti Newcastlu. Dánský reprezentant nastoupil do utkání poprvé od června, kdy během utkání ME proti Finsku zkolaboval, byl oživován na hřišti a lékaři mu následně voperovali kardioverter-defibrilátor.

Foto: John Sibley, Reuters Dánský reprezentant Christian Eriksen se osm měsíců po srdečním kolapsu během Eura vrátil k soutěžnímu fotbalu. Třicetiletý záložník v domácím utkání proti Newcastlu vystřídal v 52. minutě krajana Mathiase Jensena, porážku Brentfordu 0:2 ale neodvrátil.Foto : John Sibley, Reuters

