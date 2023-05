MADE IN ENGLAND: Leicesteru nepomohly hvězdy. Finále v Praze? Za mě 55 procent pro West Ham

„Sestup Leicesteru je nečekaný. Po titulu v roce 2016 měl docela stabilní sezony, pohyboval se buď uprostřed, nebo skončil i dvakrát pátý. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se něco takového jako sestup mohlo stát. Ale když nechytíte začátek soutěže, prohráváte, tak pak je těžké se zvedat. Podívejte se na West Ham, který jsem v průběhu sezony několikrát rozebíral. V tom případě nezáleží na tom, jaký jste tým, hlava pracuje.

Leicesteru nevyšla výměna trenéra, Jamie Vardy už nemá takovou fazonu jako dřív, kdy dával spoustu gólů. Ale hlavně týmu nepomohly hvězdy jako James Maddison, Youri Tielemans a Harvey Barnes. Tihle hráči měli mít větší přínos.

Možná doufali v pomoc Bournemouthu, věřili, že neprohraje na Evertonu, ale nemůžete čekat, že vás v posledním kole zachrání někdo jiný. Měli to zvládnout dřív. Je to pro mě velké zklamání, myslel jsem si, že se udrží. Jsem zvědavý, jakým stylem v klubu pád do Championship uchopí. Hlavní otázkou bude, jestli se pokusí udržet co nejvíc hráčů a hned se budou snažit vrátit zpátky do Premier League.

Myslím, že Vardy by mohl zůstat, na druhou stranu jsem slyšel, že by se chtěl jednou vrátit do Sheffieldu Wednesday, kde dřív hrál a který teď navíc postoupil do Championship, takže bude hrát proti Leicesteru. Ty největší hvězdy ale v klubu těžko udrží, myslím, že Maddison půjde určitě někam pryč. Má velkou kvalitu a pochybuju, že sám bude chtít hrát druhou ligu. Ale Lišky mají i mladší hráče, kteří se mohou ve druhé lize vykopat.

První sezonu po sestupu to takový dopad na klub mít nebude. Dostane finanční padák, aby ten pád nebyl tak tvrdý a mohl případně některé hráče udržet. Pokud ale hned nepostoupí, má to velké finanční následky. Už by nedostal ty obrovské peníze od televizí a byl by to větší problém. Očekávám, že Leicester se zbaví největších hvězd, ale bude se snažit přivést hráče, kteří by měli být schopní druhou ligu vykopat a hned se vrátit do Premier League.

Naopak do Premier League postoupil Luton. Pamatuji si, že před deseti lety ještě figuroval v tzv. non-League, tedy v páté nejvyšší soutěži. Úplně první, co si vybavím v souvislosti s Lutonem, je, že se nesnášel s Watfordem, za který jsem hrál, mezi fanoušky byly obrovské emoce.

Postup Lutonu je obrovský a krásný příběh, nikdo to moc nečekal. Vezměte si, jak se na jeho stadion vstupuje, koukáte lidem na zahradu, má to své kouzlo. Uvidíme, jestli se jim podaří přebudovat stadion včas, aby mohli hrát Premier League doma. Tam, kde si ji vykopali. Fanoušci a všichni ostatní by si to zasloužili.

A royal reception. 🏆 We brought it home 👊#COYH pic.twitter.com/aEPwxV5aH2 — Luton Town FC (@LutonTown) May 30, 2023

Těžko říct, jak v Premier League obstojí po sportovní stránce. Věřím, že po postupu udělají nějaké nákupy. Finanční injekce je obrovská, navíc každý klub z Premier League je zajímavý pro mnoho hráčů z Championship nebo z různých koutů Evropy. Luton se bude určitě snažit poskládat takový tým, se kterým bude mít šanci se udržet.

West Ham čeká příští týden finále Konferenční ligy proti Fiorentině. To utkání bude mít obrovskou váhu pro celý klub a jeho fanoušky. Záchrana v lize je jedna věc, ale pokud Kladiváři nevyhrají pohár, budou brát fanoušci a asi i vedení sezonu jako neúspěšnou. Finále celkový dojem hodně ovlivní, s trofejí by byl náhled na sezonu určitě mnohem pozitivnější a příjemnější.

The countdown to Prague starts here ⏱#RoadToPrague 🇨🇿 pic.twitter.com/5H6TsfI1rr — West Ham United (@WestHam) May 29, 2023

Neřekl bych, že West Ham bude ve finále velkým favoritem. Hraje sice nejtěžší ligu na světě, ale sezona se mu úplně nepovedla. Viděl bych to tak 55 procent pro West Ham, 45 pro Fiorentinu. Bude záležet na spoustě faktorů: aktuální formě, psychickém rozpoložení, silách po dlouhé sezoně a tak dále. Jsem každopádně moc rád, že v obou týmech jsou čeští hráči. Doufám, že Cuf (Vladimír Coufal), Suk (Tomáš Souček) z West Hamu i Tonda Barák z Fiorentiny se dostanou na hřiště. A je skvělé, že někdo z českých kluků Konferenční ligu vyhraje.

Vím, že se fanoušci West Hamu zlobili, že budu mít málo lístků. Stěžovali si, že stadion v Edenu má malou kapacitu. Vždycky se někdo najde, kdo tohle bude říkat. A je jasné, že fanoušci, kteří se na stadion nedostanou, budou naštvaní, ale ví se to dlouho dopředu. Teď je nepodstatné to řešit. Stadion sice není tak veliký, ale je pěkný a příjemný.