Omezení i možnost fotit se s pohárem aneb Jak finále Konferenční ligy ovlivní život v Praze?

S ohledem na start utkání (21:00) a možné prodloužení či penalty bude například provoz metra prodloužen do druhé hodiny ranní. Pro držitele vstupenek pak bude pohyb po Praze skrze metro, tramvaje nebo autobusy bezplatný. „Skutečně máme dohodu s dopravním podnikem ohledně poskytnutí jízdného zdarma. Je to primárně kvůli finalistům. Nedokážu si představit, že si budou všichni fanoušci někde kupovat jízdenku. Byl to i požadavek UEFA, abychom co nejvíce omezili problémy ve vlacích a v metru," vysvětluje Zajac, jenž se mimo jiné staral také o nedávné finále MOL Cupu na Letné mezi Slavií a Spartou.