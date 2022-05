KOMENTÁŘ: Courtoisovi bych přál Zlatý míč. Fanoušci? Mohlo to dopadnout jako na Hillsborough

„Finále Ligy mistrů rozhodl výkon brankáře Thibauta Courtoise. Bez něj by zápas skončil úplně jinak. On a Benzema byli stěžejními články, díky nimž se Real Madrid do finále dostal a nakonec ho i vyhrál. Courtois chytal skvěle už v předešlých utkáních, v odvetě semifinále proti Manchesteru City lapil za stavu 0:1 dva góly. Ve finále zabránil aspoň čtyřem brankám. Kdyby tam stál jakýkoliv jiný gólman, Real by nezvítězil.

Četl jsem, že říkal, že v Anglii necítil dostatečný respekt. Je to pravda. Nevím, proč ho tady novináři tolik nebrali, ale vždycky tu byl vnímán až za některými jinými. Chtěl všem dokázat, že je mnohem lepší, než se říká. A dokázal. Potvrdil, že patří mezi nejlepší gólmany na světě. Podle mě určitě mezi top tři.

Možná by si letos zasloužil vyhrát i Zlatý míč, i když rozhodování bude složité. Benzema má super sezonu. Skoro co zápas, to gól, pořád mu to tam padá. Courtois zase skvěle chytá. Přál bych mu to, ale myslím, že vyhraje Benzema.

Foto: Juan Medina, Reuters Gól! Karim Benzema slavíFoto : Juan Medina, Reuters

S Thibautem jsem se potkal v belgickém Genku, když tam v šestnácti začínal. Od té doby šla jeho kariéra strmě nahoru. Mám na něj jen ty nejlepší vzpomínky. Samozřejmě v šestnácti nebyl tak robustní jako teď, ale už tehdy měl velké sebevědomí. Nebál se jít do každého centru do vápna, měl skvělý reflex na čáře, uměl nohama. Každým rokem se zlepšoval, byl vidět jeho potenciál a už tehdy jsme všichni věděli, že jeho kariéra půjde nahoru a že skončí ve velkém klubu.

Jsme pořád v lehkém kontaktu. Líbí se mi, že nezapomíná na lidi, se kterými kariéru začínal. Když mu napíšu, ozve se mi. Hned po zápase jsem mu na instagramu gratuloval a psal, že si to zaslouží, ale asi bude chvíli trvat, než se mi ozve. Má tam miliony fanoušků, budou teď slavit.

Řeší se také výkon Realu. Zvolil takovou taktiku, aby finále zvládl. Těžko můžete hrát s Liverpoolem otevřenou partii. Ale i tak měl Liverpool dost šancí a zase mohu jen zopakovat, že pokud by stál v bráně Realu kdokoliv jiný než Courtois, triumfoval by anglický tým.

Liverpool zažívá hořký konec sezony. O bod mu unikl titul v Anglii, o gól padl ve finále Ligy mistrů. Sezona se jim teď bude hodnotit těžko, i když mají dva anglické poháry. Nebude hodnocena jako veleúspěšná, ale podle mě byla určitě kvalitní.

PREMIER CLASS s Danielem Pudilem a redaktorem Sport.cz Janem MalýmVideo : Sport.cz

Vždyť co může trenér Klopp nebo majitelé hráčům vytknout? Hráli tři finále, v Premier League udělali dvaadevadesát bodů, což je obrovské číslo, ale stejně jim to na Manchester City nestačilo. Myslím, že Klopp jim poděkoval, teď si odpočinou a v příští sezoně zase pojedou. Tenhle konec bude pro ně může být i motivací.

Mluví se o tom, že odejde Sadio Mané. Někde jsem četl, že by chtěl jít jinam. Ale pokud by se tak stalo, nemyslím si, že by to byl pro Liverpool velký problém. Salah by měl zůstat, v kádru jsou Luis Díaz, Firmino, Diogo Jota. Už teď navíc jistě vědí, že budou chtít posílit. Podle mě přivedou tak dva tři hráče a budou to držet ve stejných kolejích jako dosud.

Zastavím se také u problému, který nastal před finále a kvůli kterému musel být začátek o více než půlhodiny posunutý. Nepochopil jsem to, byl to obrovský masakr. Přidám k tomu jednu příhodu. Už v sobotu přes den jsem slyšel, že někdo v Anglii udělal fakeový (falešný) autobus, který měl odsud vyjet na finále. Fanoušci Liverpoolu zaplatili cestu, pak čekali někde na autobusové zastávce a nikdo nepřijel. Neuvěřitelné.

A dění na stadionu? Šly zprávy, že nastaly potíže s turnikety, to by se stávat nemělo. Ale vůbec nechápu, že někteří fandové se tam snažili dostat bez lístků a přelézali ploty. Nevím, kam si chtěli sednout. Stejně by je pak lidi s platnou vstupenkou vyhodili. To mi přijde moc.

Chápu, že mnoho fandů by chtělo vidět přímo na stadionu finále Ligy mistrů. Ale když nemají platný lístek a proniknou tam, akorát ohrožují všechny ostatní. Lidi by se měli nad sebou zamyslet a tyhle věci nedělat, protože pak by to mohlo dopadnout jako tady na Hillsborough před více než třiceti lety, kdy se fanoušci na stadionu umačkali. Fakt to není sranda."