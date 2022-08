RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Šádka do hodiny etikety nepozvou, ale Plzeň vede skvěle. Smekám před Svědíkem

Svědík ukázal, že je to pan trenér. Když to vezmu z pohledu hry, tak výborně reagoval na vývoj utkání v Olomouci, kde nastoupilo devět jiných hráčů proti sestavě z evropskému poháru. Ti kluci nejsou logicky tolik vyhraní, nejsou v tempu, a tak trenér oživil hru střídáním. Najednou to šlo, vedle Petržely, Havlíka a Mihálika vyrostli i další hráči a výsledkem byla výhra.

Jeden z gólů dal Libor Kozák, kolem kterého se i po utkání hodně věcí točilo. Znám ho, je to dobrý kluk. Je fakt, že pokud necítil důvěru trenéra, tak se mu asi nepracovalo dobře. A tady hodně pomůže krok trenéra Svědíka, který o všem veřejně promluvil, uznal chybu, že nepotlačil své ego. Jiní trenéři tohle nedokážou a v klubu to pak může dělat ne moc dobrou atmosféru. Tím, že Slovácko vše vyřešilo, může pomoci všem, nabere to celé pozitivní směr.

Hodně chvály jsem slyšel po utkání v Boleslavi na Spartu. Zdá se, že nabírá správný směr. Do Feyenoordu pouští kapitána Hancka, který byl pilířem defenzivy a vypracoval se ve velkou osobní a lídra Sparty. Je mladý, byl vidět, bylo jasné, že půjde v kariéře dál. Sparta je ale na jeho odchod dobře připravena, jeho roli převezme Zelený, což je inteligentní hráč a může Hancka v klidu nahradit.

Trenérovi Priskemu vyšla skvěle střídání. V první půli Sparta nehrála špatně, ale tlak byl spíš platonický. Naskočil Čvančara a byl hodně vidět, stejně jako jsem minule některé hráče Sparty kritizoval, tak na příkladu Čvančary bylo vidět, že takhle by měl útočník pracovat. Samozřejmě musíme vnímat i to, že má Sparta „výhodu" , že už nehraje evropské poháry. Sparta se ale každopádně zvedá, bude to ale muset potvrzovat v každém dalším utkání.

Slavia se ve čtvrtek porážkou s Rakówem vrátila na zem a podala proti Pardubicím asi nejlepší výkon v sezoně. Viděl jsem tam entuziasmus, hráči makali, šli za každým balonem. Moc se mi líbili krajní beci Jurásek s Douděrou. Jejich souhra před prvním gólem, to je sen každého trenéra. A hattrickem vše vyšperkoval Standa Tecl. Samozřejmě má nějakou pověst, že zahazuje šance, ale je to poctivý kluk a moc bych mu přál, aby začal střílet důležité góly. Nevím, jestli teď bude v základu, ale on nemá problém ani naskočit z lavičky. Variant má Slavia pro složení sestavy více, mně tam třeba v poslední době chyběl v ofenzivě Fila.

Sledovaný je i Baník, který slaví sto let. Odmala, když jsem byl ve Spartě, je tenhle klub spolu se Slavií pro mě obrovským a největším soupeřem. Je to pojem a přijde mi, že je v nějakém takovém hluchém období, kdy se nedokáže vymanit z průměrnosti. Otázkou je, kde je chyba, protože o podobné věci mluvím už poněkolikáté, kdy se v klubu vyměnil trenér.

Možná tam chybí větší rváč, osobnost. Jasně, je tam Honza Laštůvka, ale z branky taky nemůžete ovlivnit všechno. Možná chybí rozdílový hráč. Je mi jasné, jak těžké je to teď pro trenéra Pavla Vrbu. Ten nesnáší porážky, a ještě víc ho drtí, když o nich pak musí mluvit. Na místě je nejspíš trpělivost, jenže on dává veřejně vědět, že je naštvanej. Trochu mi to přijde, že je ta situace podobná, jako byla ve Spartě, kde také ledacos nefungovalo ideálně.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Trenér Baníku Ostrava Pavel Vrba byl po utkání s Teplicemi hodně zklamaný.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Majitel Baníku Brabec odvádí v klubu skvělou práci, zachránil klub na pokraji krachu, snaží se jít s klubem nějakou cestou. A vážně je otázkou, co Baníku teď chybí. Třeba to není ani hráč, ale je to nějaká osobnost ve vedení klubu. Těžko říct. Když se ale mluví o hráčské pomoci z Plzně, tak chci říct, že by se v Ostravě měli vydat vlastní cestou. Není úplně řešení zalepit nějaké díry na půl roku nebo na rok hostováním. Baník musí najít a mít vlastní tvář, i kvůli skvělým fanouškům.

Možná by se v Ostravě mohli inspirovat tím, jak je vedené třeba Slovácko ve skromnějších podmínkách. Ať trenér Svědík nebo Petr Pojezdný ve vedení dělají skvělou práci a žijí tím. A o panu Šádkovi netřeba mluvit, do hodiny etikety ho asi nepozvou, ale o tom, jak se vede fotbalový klub, o tom by mohl přednášet na univerzitě.

Tak pojďme fandit českým klubům, ať se jim povede postoupit do základních skupin evropských pohárů. Bylo by to dobře nejen pro fanoušky, kteří jistě naplní hlediště, ale i pro celý český fotbal, které konfrontace se soupeři z ciziny potřebuje jako sůl.