RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Spartě škodí neúčast v Evropě, byla pomalá. Opakuje se to

Sparta se v úvodu derby s Bohemkou nemohla dostat do tempa. Navíc na ni vyrukoval soupeř se skvělou organizací hry, který nechtěl dát kůži lacino. Sparta byla pomalá i přes skvělou atmosféru, která měla hráče vyburcovat, jenže to spíš zafungovalo u Klokanů. Není to poprvé, co trenér Priske zmiňoval, že začátek v podání jeho týmu nebyl dobrý, opakuje se to. A já si myslím, že Letenským prostě scházejí těžší zápasy.

Slyšel jsem, že by Sparta měla okamžitě uvažovat o posilách. Padlo jméno libereckého Christiana Frýdka, ve hře by mělo do budoucna být i jméno brněnského talentu Michala Ševčíka. Je otázkou, jestli do toho nevlétnout hned. A co třeba Vlkanova. Sice se mluví o dohodě s Plzní, Liga mistrů je mocné lákadlo, ale nehodil by se Spartě? Nebo má přijít hráč z ciziny, který se třeba bude nějakou chvíli adaptovat na nové prostředí? A má se přivádět posila takhle na sílu? Trenér by měl dostat čas pracovat s širokým kádrem. Jasná je jediná věc, na Letné začít pracovat na tom, aby se podobných věcí, jako jsou špatné vstupy do utkání, vyvarovali.

Útočník Tomáš Čvančara je momentálně jedničkou ofenzivní řady Letenských. Téma z pořadu Přímák na Sport.cz.Video : Sport.cz

Plzeň se veze na vítězné vlně. Nepříjemným zásahem je zranění Klimenta, který do kádru Viktorky zapadl skvěle, týmu pomohl do Ligy mistrů. V Budějovicích si sice Viktorka schovala vítězný gól na poslední chvíli, ale já jsem nepochyboval o tom, že přijde. Tým je zkušený, trenér Michal Bílek využil sílu lavičky, střídající hráči zvýšili útočnou aktivitu a Plzeň ve výsledku dosáhla na tři body.

Aby těch dobrých zpráv nebylo málo, Plzeň představí i nového partnera klubu. Čekala dlouhou, postup do Ligy mistrů je pro případné partnery tou nejlepší pozvánkou ke vstupu do klubu. Pan Šádek v těžké chvíli vsadil na jednu kartu, kterou byl postup do evropských pohárů a vyšlo mu to na jedničku, když si Viktorka zahraje Ligu mistrů.

Postup za pět minut dvanáct nakopl i Slavii. Jsem za to rád, že sešívaní budou zase v Evropě a budou pošesté za sebou držet prapor českého fotbalu v evropských pohárech. V Brně byla úžasně efektivní. Týmu Jindřicha Trpišovského určitě pomohla i prohra v Polsku. Objevily se zprávy o tom, že tým není dobře složený, teď se místo toho ukazuje, že forma i díky pohárovým zápasům graduje. Za dvě poslední ligová utkání má Slavia skóre 11:0. Každý postup a úspěch tým nabudí, čekám, že u Slavie dál vzrůstající trend.

Fotbalový pořad Přímák s expertem Miroslavem JirkalemVideo : Sport.cz

Opačný případ je u Baníku Ostrava, kde je patrná nervozita trenéra Pavla Vrby, který po gólu zahodil lahev. Nikoho netrefil, asi to byla sranda, ale jako signál to není ideální. Však také pro mě čtyři zajímavá jména skončila v béčku. O dalších zajímavých hráčích se naopak mluví v souvislosti s příchodem na hostování. Ale za mě to prostě není ideální řešení. Podobná bída je v Olomouci. Po výhře na Baníku tým čtyřikrát prohrál a tendence místo zlepšení je spíš opačná.

Padlo i Slovácko s Libercem. Ve Slovanu je vidět kvalitní práce trenéra Kozla, tým si postavil, připravil a teď hraje velmi slušně. Nebýt přitom zaváhání gólmana v utkání předchozího kola s Českými Budějovicemi, tak by teď Liberec vedl ligu.

Už v úterý a ve středu se půjde na ligu znovu a já jsem hodně zvědavý, co se stane. Zda se proberou Pardubice, které jako první sáhly ke změně trenérů. Asi je logické, klub k tomu kroku sáhl, ale já si myslím, že trenér Krejčí v Pardubicích odvedl fantastickou práci. S týmem postoupil do ligy, ale teď se nedaří a Pardubice potřebovaly impuls v podobě změny kouče.

Každopádně by si ani vložené kolo ligy neměli nechat ujít fanoušci. Snad si najdou čas a půjdou povzbudit své týmy zase v tak hojném počtu. V parádní atmosféře na plných stadionech to bude pro všechny zážitek.