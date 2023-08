RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Trenérů Dynama je mi líto, Plzeň už se rozjela

Sparta dokázala, že i náhradníci dokážou zastoupit hráče, co odehráli pohárový zápas v Kodani. Pomohla si standardkami a byl z toho pětigólový poločas snů. Spartě vlastně nebylo co vytknout. Pro Jablonec je to rána. Čekalo se, jak se Severočeši zvednou po příchodu trenéra Látala, ten ale na jejich lavičce zažívá více starostí než radosti.

Stejně suverénní byla i Plzeň v Českých Budějovicích. Tam je mi líto trenérů Zápa a Máry Nikla, vím, jak skvělou práci tam dělají. Dynamo bohužel zatím srážejí obrovské chyby. V desáté minutě bylo vlastně rozhodnuto. Sedmnáct inkasovaných branek za čtyři kola, to je strašné číslo. Myslím, že problém není v trenérech, určitě bych je podržel, ale také vím, že když nebude vedení trpělivé, stát se může cokoliv. Teď je důležité zachovat chladnou hlavu, možná uvolnit atmosféru a pracovat dál. Takže hlavně žádnou paniku.

Výsledku pomohlo i to, že se Plzeň po neúplně povedeném začátku ligy rozjela a dala čtyři góly v poháru a teď pět v Budějovicích. Vidět byl hodně Pavel Šulc, kterému pomohlo hostování v Jablonci. Do Viktorky se vrátil vyhranější a sebevědomější. V Jablonci se mu dařilo, byl to skvělý tah, stejně jako v případě současného slávisty Mojmíra Chytila, když hostoval v Pardubicích.

Nejsložitější cestu za vítězstvím měla z pohledu favoritů Slavia v Mladé Boleslavi. Středočeši rozjeli ligu dobře, ale teď přijel soupeř z nejtěžších a ukázal Bolce, že je jinde. Byť to bylo jen 1:0 a Slavia si pomohla standardkou, vyhrála zaslouženě. Teď čekají Slavii, Plzeň i Spartu odvety v pohárové Evropě. Pro Plzeň a Slavii by to měla být formalita,

Sparta to bude mít nejtěžší, ale také hraje nejtěžší soutěž. S Kodaní to vidím pořád padesát na padesát, Sparta hraje doma, což by mohla být výhoda, stejně jako to, že už nehraje větší roli gól vstřelený na půdě soupeře. Ale procenta ohledně postupu měnit nebudu.

Baník se dočkal výhry. Oba góly dal až v nastavení, ale hrál celý zápas slušně. I v tomhle zápase byla dlouho ponurá nálada, na ostravském týmu ležela deka, ale v nastavení to dvěma góly zlomil a rázem se atmosféra otočila. Baník byl v tom utkání lepší. Teď to jen musí potvrdit.

Zajímavý zápas se hrál v Ďolíčku. Slovácku to v poslední době proti Bohemce nešlo, ale teď bylo šťastnější a bere těsnou výhru. Oba týmy hrají podobným stylem a jsou na sebe skvěle připravené, což dokázal i nedělní zápas, který rozhodla jedna nacvičená standardka.

Také musím říct, pozor na Olomouc, ta si říká jasně o pozici v první šestce a nenápadně opět šplhá tabulkou vzhůru, tým je konsolidovaný a táhne ho skvělý Vodháněl s Julišem.