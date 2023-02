SMEČE JANA KUKALA: Krejčíková si chtěla ověřit úroveň. Triumf v Dubaji jí ukázal, že by měla útočit na trůn

„Tento únorový týden je potvrzením velké síly českého tenisu. Krejčíková triumfovala na tisícovce, Karolíny Plíšková a Muchová prošly na témže turnaji do čtvrtfinále. A o pár set kilometrů dál v Kataru hrál skvěle i Lehečka, který měl velkou smůlu.

Ve finále proti Šwiatekové měla Krejčíková velkou výhodu, protože v turnaji otáčela dva těžké a zdánlivě ztracené zápasy. Kasatkinové utekla z pěti mečbolů a Sabalenkové způsobila první porážku sezony, i když byl stav 0:6, 1:3. Samozřejmě to byl obrovský nápor na kondičku, ale na rozdíl od polské soupeřky už byla zvyklá na těžké stavy a těžké zápasy. Šwiateková jinak své soupeřky válcovala úplně suverénně.

Na Krejčíkové je znát usilovná práce, i když má rezervy v prvním podání. To je sice výborně založené, ale mohlo být o mnoho rychlejší. Forhend hraje z otevřeného postavení, takže není poznat, kam míčky půjdou. Někdy však hodně chybuje. Jakmile ale začne hrát odvážně a rychle, tak je to velice těžká soupeřka pro všechny.

Obávám, se, že to teď u Krejčíkové bude jako kdysi u Jirky Nováka, se kterým jsme začali pracovat, když byl kolem 80. místa na světě. Po postupu do top 10 přestal debl stíhat, ačkoli s Davidem Riklem tvořili světový pár. Grandslamové turnaje by však Krejčíková s Kateřinou Siniakovou mohly dál hrát.