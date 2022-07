SMEČE JANA KUKALA: Kyrgiosovi nadělily sudičky neuvěřitelný talent, ale musí krotit emoce. To se učil i Federer

O příjemné překvapení se postarala Marie Bouzková, která hned v úvodu porazila nasazenou sedmičku Američanku Danielle Collinsovou a probojovala se až do čtvrtfinále, což je pro ni velké povzbuzení do další tvrdé práce. Ale té se podle slov jejího nového kouče Theodora Devotyho vůbec nebojí. Unikátní byl hlavně zápas Bouzkové s Francouzkou Garciaovou, kdy zahrála jen čtyři nevynucené chyby.

Finále mohlo být dramatičtější. Čekal jsem vyrovnaný pětisetový zápas, jenže Kyrgios to promarnil vlastní vinou. Rozptyloval se hádkou s rozhodčím a se svou hráčskou lóží. Když ani v budoucnu nedokáže krotit emoce, tak mu hrozí, že to bylo jeho poslední grandslamové finále. Byla by to škoda, protože mu sudičky nadělily neuvěřitelný talent.