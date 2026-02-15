Článek
Livigno (od našeho zpravodaje) - Jednadvacetiletý Hroneš, jenž startuje na olympijských hrách poprvé, měl přitom v prvním kole nakročeno nadějně. Vydařenou jízdu pokazila až chyba na dopadu při posledním skoku, Čech se tak zařadil na 16. místo.
„Začalo nám nárazově foukat proti, což zamávalo s rychlostí. Právě ta mi chyběla, abych skočil poslední skok. Přitom v tréninku to byl jediný trik, který jsem zvládal. A horní pasáž mi vyšla nejlépe tady. Určitě to byl výkon, který mohl stačit na postup,“ tušil.
Ve druhém kole neustál dopad hned po prvním skoku a skóre si na rozdíl od řady soupeřů nevylepšil. Od finále ho nakonec dělilo 24,65 bodu.
„V tréninku jsem se párkrát vysekal, takže jsem jel na zlaté kombinaci energiťáku a prášků proti bolesti, což nebylo ideální,“ věděl Hroneš.
Ze své premiérové olympiády tak odjíždí bez finálové účasti. „Hodně mě to mrzí. Nejsou to výsledky, na které jsem měl. Ale je to spousta zkušeností, které mi pomohou vyrůst,“ věří Hroneš, který si vzpomněl i na slova Vavřince Hradílka, stříbrného medailisty z Londýna ve vodním slalomu. „Vávra mi říkal, že na první olympiádě nezajede nikdo. Asi až na Metoděje Jílka, kterému moc fandím,“ vzkázal mladému rychlobruslaři.
Nejlepší jízdu předvedl už v prvním kole dvacetiletý Menzies, jenž pod pěti kruhy rovněž debutuje. Jeho známku už nikdo nepřekonal. Ze druhého místa postoupil Nor Marcus Kleveland. Dvojnásobný mistr světa z let 2021 a 2023 se skóre 81,86 ovládl druhé kolo.
Třetí v kvalifikaci byl Kanaďan Mark McMorris, jenž ve slopestylu drží od Soči sérii tří bronzových olympijských medailí. V Livignu se do soutěže postavil jedenáct dní po těžkém pádu v tréninku na Big Air, při němž se tvrdě udeřil do hlavy a závod pak musel vynechat.
