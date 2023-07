Rok před startem olympijských her v Paříži začalo testování sportovišť

Rok před zahájením olympijských her v Paříži začaly ve francouzské metropoli i dalších spolupořadatelských městech testovací soutěže, které mají prověřit připravenost 35 sportovišť. Od 26. července 2024 bude přes deset tisíc sportovců usilovat o některou z 329 medailových sad. Oproti předchozím hrám v Tokiu přibyl do programu her breakdance, vyřazeny byly naopak karate a baseball se softbalem.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek Z 35 sportovišť je 13 přímo v Paříži a 12 v blízkém okolí metropole včetně Versailles. Basketbal a házená se budou hrát rovněž v Lille, fotbal budou kromě St. Denis a Parku princů hostit i Lyon, Bordeaux, St. Étienne, Nice, Nantes a Marseille. V Marseille se uskuteční také jachtařské soutěže, střelci budou o medaile bojovat v Chateauroux. Raritu představuje Tahiti, které organizační výbor her vybral jako dějiště surfařských závodů. Tento ostrov ve Francouzské Polynésii dělí od Paříže více než 15 tisíc kilometrů, časový posun je 12 hodin. Testování sportovišť začalo tento měsíc v Marseille, kde se konaly mezinárodní jachtařské závody. Poslední prověrkou budou soutěže atletů a hendikepovaných atletů na Stade de France příští červen. Olympiáda Fetisov zuří: Zacházejí s námi jako s uprchlíky, je to ponižující! Západ nám vymývá mozky Česko má aktuálně jistých deset míst. Šest kvót zajistili sportovní střelci a po jedné moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková a kajakář na divoké vodě Jiří Prskavec. Oštěpař Jakub Vadlejch a plavkyně Barbora Seemanová vybojovali účast na jméno. "Odhad velikosti výpravy je plus minus kolem stovky. Hodně záleží na kolektivních sportech. Přál bych si, aby ta výprava byla co největší, i když je to pro mě náročnější. Rád budu z tohoto důvodu daleko víc zaneprázdněn," řekl sportovní ředitel Českého olympijského výboru a šéf výpravy Martin Doktor. V Paříži budou čeští sportovci poprvé na OH soutěžit pod názvem Czechia. Na oblečení, které se snaží připomenout čs. účast na hrách ve francouzské metropoli v roce 1924, bude klíčová vlajka a zkratka CZE. "Vlajka a zkratka CZE je to jediné, co nám od toho roku 1924 zůstalo," řekl k tomu předseda ČOV Jiří Kejval. Ostatní sporty MOV nepošle Rusku a Bělorusku tradiční formální pozvánku na OH v Paříži Velkým tématem je případná účast ruských a běloruských sportovců. Mezinárodní olympijský výbor navzdory pokračující válce na Ukrajině, která začala v únoru 2022 vpádem ruských vojsk, letos v březnu přehodnotil svůj dřívější postoj a doporučil mezinárodním sportovním federacím, aby zvážily přijetí jednotlivců zpět jako neutrálních sportovců a umožnily jim kvalifikovat se na OH. Vyhradil si ale právo, že jejich start nakonec nepovolí. Některé sportovní federace poté návrat ruských a běloruských reprezentantů do soutěží odsouhlasily. S rozhodnutím MOV nesouhlasí řada národních olympijských výborů včetně českého, který je proti jakékoli formě účasti Ruska a Běloruska v olympijských kvalifikacích i na hrách. Několik zemí v čele s Ukrajinou zvažuje v případě ruské a běloruské účasti bojkot olympiády. "Šestadvacátého července bude MOV posílat pozvánky účastnickým zemím. Pozvánku nedostane Ruská federace, nedostane ji Bělorusko. To je pro nás nejdůležitější. Pro nás je také důležité usnesení pléna Českého olympijského výboru, kdy si nepřejeme účast Ruska a Běloruska. Kroky MOV jsou v souladu s tímto usnesením, takže za nás v pořádku," uvedl Kejval. Olympiáda Návrat Rusů? Funguje to, tvrdí Bach. Nechce trestat za pas

