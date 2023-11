To současné totiž čelí kritice ochránců přírody, místních obyvatel i rekreačních surfařů. Nelíbí se jim především čtrnáct metrů vysoká třípatrová věž pro rozhodčí, kde jsou také toalety a technické zázemí. K jejímu dokončení je potřeba ji ukotvit do mořského dna a natáhnout podmořské kabely. Kritici tvrdí, že to může poškodit podvodní ekosystém včetně korálového útesu.