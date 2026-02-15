Článek
Čtyřiadvacetiletý Van 'T Wout startoval už před čtyřmi lety v Pekingu, až nyní v Miláně ale září. Nejdříve bral ve čtvrtek zlato z kilometru a v sobotu večer triumfoval také na patnáctistovce.
„Nemůžu tomu uvěřit. Mám pocit, že se musím probudit a odjet ještě tisíc metrů. Vůbec to nechápu,“ soukal ze sebe šťastný závodník a doplnil: „Řekl jsem tátovi, že teď už můžu skončit.“
Přesto se může příští týden ještě pokusit o unikátní hattrick na pětistovce. Ještě nikdy nevyhrál na ZOH na krátké dráze jeden závodník tři individuální závody. Vlajkonoš Nizozemska ze slavnostního zahájení by se měl představit i ve štafetách.
Velkou radost měl po triumfu Van 'T Wouta také kouč Kerstholt. „Nemám slov. Taktika, kterou jsme trénovali, se vyplatila. Jens je strašně chytrý, jsem na něj tak hrdý. Jsou to roky dřiny,“ uvedl Kerstholt, který se hned řítil za svým svěřencem.
Kouč v závěru jízdy nadšeně řval a ze své pozice skočil přes bariéru na měkký mantinel okolo oválu, z něj na zem a pak už se vrhl na vítěze. A potom i další členové nizozemského týmu.
Dutch coach Niels Kerstholt with the BEST reaction to Jens van 't Wout winning gold for the second time! 🙌🥇 pic.twitter.com/Ob9RRUSOwe— TNT Sports (@tntsports) February 14, 2026
Dvaačtyřicetiletý Kerstholt má kompletní sbírku medailí z mistrovství světa a před dvaceti lety na olympiádě v Itálii startoval, tehdy v Turíně. Později jel také ve Vancouveru a Soči. Nyní slaví úspěchy svých svěřenců.
Přímo v hale sledoval výkon Van 'T Wouta také Sjinkie Knegt, který byl na ZOH v roce 2018 na patnáctistovce stříbrný. „Bylo to neuvěřitelné. Finále s devíti závodníky je vždycky těžké, ale Jens to zvládl bravurně,“ uznal Knegt na adresu svého kolegy.
