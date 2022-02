„Jsem moc rád, že jsem tady. Čekání bylo hrozně dlouhé a nebylo to nic příjemného. Teď jsem ale tady a jsem šťastný," prohlásil Michael Špaček po dopoledním rozbruslení. „Bylo to náročné. Doufal jsem, že testy mi budou vycházet pozitivně jen dva tři dny a pak se to zlomí. Bylo to ale trošičku delší. Nezbývalo mi ale nic jiného, než jen čekat a čekat," doplnil 24letý útočník švédské Frölundy.