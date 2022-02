V prvním kole se nezřídka závodníci na trati potkávali s těmi, kteří už vypadli, a snažili se dostat do cíle. Jednou byl závod i na chvilku přerušen.

Důvod? Jednomu ze slalomářů vypnula lyže, zajela do hlubokého čerstvého sněhu a pořadatelské četě trvalo, než ji našli. Druhé kolo se o hodinu odkládalo, a tak lyžaři mezi oběma jízdami čekali nezvykle dlouho až pět hodin.

„Moje výkonnost je letos zvláštní. Vím, že jsem schopný jezdit rychle. Když to odšpuntuju a sednou mí podmínky, můžu pomýšlet na dobré umístění. Chtěl jsem tu být do patnáctého místa, ale kdyby mi někdo řekl před rokem dvěma, že budu devatenáctý, bral bych to všema deseti," přiznával nejstarší závodník v elitní třicítce.