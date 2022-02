Blázinec s dobrým koncem. Vedení nám ale utíkat nesmí, velel Červenka

PEKING (Od našeho zpravodaje) - Zkušený útočník byl jako režisér přesilovek u dvou branek českého týmu.

Potom, co jste v úvodních zápasech dali ze hry dva góly a Rusové tři, byl vzájemný souboj poměrně bláznivý, ne?

Docela jo. Na jednu stranu byla škoda, že jsme si nechali utéct vedení. Na druhou stranu jsme rychlou brankou srovnali v momentě, kdy byli Rusové nahoře. A nakonec bereme znovu aspoň dva body.

Lukáš Sedlák se nechal slyšet, že dvoubrankový náskok by velké mužstvo tak snadno ztratit nemělo. Souhlasíte?

Stoprocentně. Rozebereme si to. Ale bylo to strašně rychlé. Ani bych nezopakoval, jak góly padly. Rusové začali být všude první, to by se stávat nemělo.

Odehrál přesto český tým zatím nejlepší zápas na turnaji?

Možná ano. Chytili jsme se střelecky, pomohli jsme si přesilovkami, což může rozhodovat v důležitých zápasech. To nám hlavně proti Dánům chybělo. Vítězství se počítá, přetlačit Rusy je stejně dobré jako Švýcary. Pevně věřím, že se lepšíme a ukážeme to, až o něco půjde.

Naroste hodně sebevědomí po takové kanonádě?

Je fajn si zařvat a mít dobrý pocit z vítězství. Ale důležitá je hlavně výhra. Ať půjdeme na kohokoli, víme, že nás čeká těžký zápas. Do kterého ale půjdeme ze dvou vítězství. Kdybychom prohráli, bylo by to horší.

Co vaše role režiséra přesilových her? Šlo na ledě všechno podle představ?

Hned v první přesilovce a z první střely nám to tam padlo, což nám pomohlo a doufám, že to ještě využijeme. Něco málo jsme změnili. Určitě chceme jít do střely, bez ní nedáme gól.

V prodloužení jste pak dokonce sám kreslil na tabulku přesilovkovou variantu. To není úplně obvyklé, ne?

Bavili jsme se o variantě čtyři na tři. Nebyl čas to natrénovat, do takové situace jsme se nedostali. Tak jsme se domlouvali, co a jak.

Pomohlo hodně zařazení Tomáše Kundrátka do přesilovkové formace?