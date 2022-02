Jandač o vyřazení hokejistů: Není moc co chválit, ale fakt to není jednoduché

"Mě to samozřejmě hrozně mrzí. Ze všech stran posloucháme jenom samé negace. Na to ani nejde moc co říct, že bychom byli nějak pozitivní, ale prostě si myslím, že komplexně prostředí tady pro hokej je momentálně takové, že se všichni pomalu bojí tam nastoupit," řekl Jandač, který jako hlavní kouč dovedl hokejisty při minulém startu pod pěti kruhy v Pchjongčchangu ke čtvrtém místu a jako asistent Vladimíra Růžičky byl v roce 2010 u zisku zlata na mistrovství světa v Německu.

"Snad i ti kluci i přestanou mít chuť jezdit za nároďák, protože vždycky dostanou takový ceres... ať ti kluci nebo trenéři. Já vím, že není moc co chválit, ale ono to fakt není jednoduché. Týmy se hrozně vyrovnávají a my jsme v pavouku dostali jedny z nejtěžších soupeřů. Takový ten turnaj je," řekl.

Sestřih gólů v osmifinálovém zápase Česko - Švýcarsko.Video : Eurosport

Tým kouče Filipa Pešána vstoupil do olympijského turnaje porážkou s Dánskem 1:2, potom zdolal Švýcary 2:1 po samostatných nájezdech a Rusy 6:5 v prodloužení. V předkole play off ale v odvetě se Švýcary prohrál 2:4 a poprvé v historii na velké mezinárodní akci nepostoupil do čtvrtfinále.

"Kdybychom vyhráli první zápas, který jsme nehráli špatně, tak jsme první ve skupině a vyhneme se osmifinále jako před čtyřmi roky, máme třeba šťávu na čtvrtfinále a mohli jsme hrát o medaile. Před čtyřmi roky jsme medaile nepřivezli, narazili jsme v semifinále na Rusko, pak na Kanadu a stejně jsme odjížděli se sklopenýma ušima, hlavama. Pomalu jsme lezli kanály, že jsme prostě byli neúspěšní, protože jsme nepřivezli medaili. Když dnes postoupíme mezi čtyři a nepřivezeme ji, bude se o tom psát pozitivně, negativně, zase nic, zase to necinklo? Hokej se strašně vyrovnává, turnaj je krátká soutěž, musí si všechno sednout. Pro mě je strašně těžký to hodnotit, protože jsem na olympiádě byl a taky jsme nic nepřivezli," podotkl Jandač.

Pozitivum na turnaji našel na výhře nad Ruskem. "Vítězství nad Rusy, to se vždycky cení. Porazit je na jakémkoliv turnaji je vždycky cenné. Tohle bych asi viděl, co jiného? Z jednotlivců asi úplně nikdo nevyčníval. Ti lídři... Pro Davida Krejčího to bylo hrozně těžké. Znám ho jako kluka, jako člověka, nesmírně si ho vážím a myslím si, že tam odvedl fakt kvantum práce. To, že se turnaj nepovedl..., on je asi ten, kterého to se... asi ze všech nejvíc," prohlásil.

Pešán s národním týmem prohrál prvních sedm utkání v sezoně, čímž překonal negativní rekord v historii samostatné české reprezentace z ročníku 2014/15. Pod koučem Růžičkou hokejisté prohráli šestkrát, ale na konci sezony skončili čtvrtí na mistrovství světa v Praze. V součtu s porážkou ve čtvrtfinále loňského MS v Rize ukončily Pešánovy výběry sérii osmi proher až v Pekingu v prvním souboji se Švýcary.

"Nebudu teď kluky přece pranýřovat, nebo po nich štěkat. Hrozně bych si přál, aby český hokej udělal nějaký úspěch, aby se to prolomilo a všechno v tom prostředí bylo klidnější. Kdybychom, dej bože, někdy přivezli nějakou medaili, tak asi neskončí problém s tím vyklízením pozic jednou medailí. Nemůžeme skákat tři metry vysoko, až se nám jednou něco povede. Musíme se prostě na to dívat jinou optikou než teď," řekl Jandač.

"Pořád tam cítím takový chtíč všech. Pořád v nás je zakódovaný to, že si jedeme pro medaile, a ono je to správné, ale realita leží na ledě a bohužel pro nás se turnaj zase zavřel a tak brzy, že se to bude hodnotit jako historický neúspěch. Jsem z toho samozřejmě naštvaný a mrzí mě to hlavně kvůli těm klukům, kteří do Číny jeli. Museli podstoupit všechny ty podmínky, jak tady byli zavření, my jsme se s nimi potkávali tady dny i týdny, někteří tady byli snad měsíc," připomněl, jak se sparťané střídali v O2 areně s reprezentanty, kteří museli dodržovat pravidla přísného covidového protokolu.

Samotného ho stále mrzí, že se nepovedlo dosáhnout na cenný kov v Pchjongčchangu. "Historie se neptá. Byli jsme od toho krůček, možná to štve o to víc. Museli jsme vyhrát jeden ze dvou zápasů, abychom měli medaili. Navíc se tehdy do té čtyřky dostali Němci. I když tam hráli výborně, tam jsem si říkali, že snad bychom se s nimi měli porvat. Nakonec Němci v semifinále udělali Kanadu a nakonec málem i Rusy," připomněl.

"Je to nevyzpytatelný turnaj. Bohužel si myslím, že týmy, jako je třeba Německo, jsou schopné v jednom turnaji překvapit a v dalším úplně vyhořet. To samé Švýcaři, i když si nemyslím, že by nějak úplně vyhořeli. Oni ale kolikrát měli výkony taky jako na houpačce. My jsme si pořád drželi nějakou kvalitu v tom, že jsme byli minimálně účastníci čtvrtfinále. Teď to bohužel nevyšlo," podotkl Jandač.

Stejně jako nyní Pešán neměl ani Jandač k dispozici hráče z NHL, ale jednotlivé týmy je podle něj těžké porovnávat. "My jsme na olympiádě měli z lídrů Martina Erata, tady byl David Krejčí. V bráně jsme měli Francíka (Pavla Francouze), který měl výbornou formu, ale nechci srovnávat tyhle dva týmy. Každý je jiný, a jestli byl lepší ten nebo tamten, nevím. My jsme šli o kousíček dál, ale neznamená to, že jsme měli lepší tým. Atmosféra v týmu byla taky výborná. Charakter hráčů a mužstva byl parádní, o to víc mě štve, že když jsme se dostali přes čtvrtfinále, tak jsme ani jeden z těch dalších dvou zápasů nevyhráli," prohlásil Jandač.