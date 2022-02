Dosud žádný biatlonista nepřivezl ze zimních olympijských her více než čtyři medaile. V Pekingu se to povedlo hned třem. Ženám vládla Marte Olsbuová Röiselandová s pěti kovy, z toho třemi zlatými. Stejný počet medailí získal i Francouz Quentin Fillon Maillet. Ale tu nejzářivější sbírku z Pekingu si přibalil mezi zavazadla devětadvacetiletý Johannes Thingnes Boe.

V Čang-ťia-kchou nastoupil do šesti závodů a po čtyřech poslouchal se zlatem na krku norskou hymnu. Ve vytrvalostním závodě byl navíc bronzový, jen ve stíhačce „až" pátý, což byl jeho nejhorší výsledek na hrách... Čtyři zlaté z jedné olympiády přivezl dosud jen Boeův fenomenální předchůdce Ole Einar Björndalen ze Salt Lake City 2002, tehdy musel vyhrát všechny závody, protože v programu ještě nebyla smíšená štafeta a závod s hromadným startem.

„Hlavní bylo si nepouštět do hlavy myšlenky na únavu, podmínky, ani na to, jak už se těším na volno," popsal svůj recept vítěz posledních tří velkých křištálových glóbů.

A končit nehodlá, už dříve si jako milník vytyčil příští hry v Cortině d´Ampezzo, přesněji v Anterselvě, kde proběhnou biatlonové soutěže. „Myslím, že to bude skvělá olympiáda. Mně po té sezoně bude 33 let, to je ideální čas na důchod," naplánoval si.