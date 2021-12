Na olympiádu nechci! Můžou hráči z Evropy odmítnout Peking? A co když jim ho zatrhne klub?

Hokejová NHL by v průběhu dneška měla oficiálně potvrdit informaci, s níž v úterý přišla ESPN, tedy že borci z nejlepší soutěže světa do Pekingu nepoletí. Zejména kvůli rychle se šířící variantě koronaviru omikron, která odkládá jeden zápas za druhým. Roli ale mohla sehrát i šuškanda, že nakaženým hráčům bude v Číně hrozit až pětitýdenní karanténa.

Zatímco NHL mohla do 10. ledna bez finančních postihů cuknout a své hráče do Pekingu neposlat, evropské hokejové ligy takovou možnost nemají. Podle stanov domluvených s IIHF naopak členské země mají povinnost hráče z Evropy pro ZOH uvolnit.

Což se některým hráčům působícím v soutěžích na starém kontinentu nelíbí. „Nikdo, a jsem si jistý, že mluvím za všechny, nechce jet do Číny, být tam v karanténě a odehrát olympiádu jen proto, aby se uskutečnila. Proč evropské kluby nemají možnost vyjádřit svůj postoj? Zdá se, že nikoho nezajímá, jak se na věci díváme my (hráči z Evropy). Působí to na mě, jako by řekli: ´Pošlete tam (místo hráčů z NHL) ty zas*aný vši z Evropy´," nechal se v tomto týdnu slyšet pro švédský list Expressen obránce Tre kronor Magnus Nygren.