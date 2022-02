Peking (od našeho zpravodaje) - Na místní poměry velmi netradiční chumelenice si vynutila řadu změn v programu. Mužský slalom nechali pořadatelé i v divokých podmínkách jet, ale už brzy po svítání ohlásili, že v mlze a vánici nebude možné trénink sjezdařek absolvovat.

„Ráno tu čistili schody až do betonu. Když zjistili, že pořád chumelí, nechali to ležet, ušlapat a uklidí to znova, až přestane," popisoval servisman Miloš Machytka podmínky v Jen-čchingu.

Ledecká tak má volno. „Je celý den na pokoji, sama se sebou, může dělat, co se jí zlíbí, jen večer absolvujeme nějaké cvičení," popisoval fyzioterapeut Michal Lešák.

Foto: Robert F. Bukaty, ČTK/AP Ester Ledecká na trati olympijského super-G v Pekingu.Foto : Robert F. Bukaty, ČTK/AP

Občas i energií nabité české obojživelnici přijde den volna vhod. „Na olympiádě je to specifické, program je hodně narvaný. Má ráda, když může využít den odpočinku, před snowboardingem se nám to povedlo, tady je to složitější," líčil Lešák.

Dobrovolně vynechat trénink si nikdo ze špičky nechce dovolit, protože pro všechny závodnice je sjezdovka The Rock nová. „Ale příroda to zařídila za nás. Pro Ester je to velký energetický bonus, může nabrat nové síly," pochvaloval si fyzioterapeut přezdívaný Méďa.

Radost z lehké sněhové kalamity naopak neměl Machytka a další servismani, kteří teď musejí přemazávat lyže. „Technický sníh se tu držel několik měsíců, teď tam určitě nějaké procento toho nového zůstane," tuší. Pro začátek týdne předpověď už žádné sněžení nehlásí, zato se vrátí extrémní teploty okolo minus dvaceti stupňů.

Závodní pár lyží už má s největší pravděpodobností vybraný, pro Ledeckou nachystá ty, s nimiž se blýskla při svém posledním sjezdu třetím místem v Cortině d´Ampezzo.

V sobotním úvodním tréninku skončila Ledecká 11., takřka sekundu a půl za vítěznou Švýcarkou Priskou Nuferovou, ale první jízda byla pro většinu sjezdařek seznamovací. „Ester byla ze sjezdovky nadšená, přijde jí zábavná, na některých místech se jezdí rychle," tlumočil Lešák slova trojnásobné olympijské vítězky, která s médii tradičně mluví až po závodech.

„Je fakt krásná, pořadatele odvedli pořádný kus práce, není tam nic nebezpečného. Jede se v kaňonu, kde je i trochu tma," chválil trať i Machytka, jenž v minulosti na velkých akcích chystal lyže třeba i pro slalomovou mistryni světa Šárku Strachovou.

Foto: Alessandro Trovati, ČTK/AP Ester Ledecká na trati olympijského super-G v Pekingu.Foto : Alessandro Trovati, ČTK/AP

V úterý Ledecká vstane okolo šesté hodiny, po rozcvičce a snídaní vyrazí s Lešákem na kopec. Tam už čeká Machytka, který vyjíždí prvním autobusem v pět ráno a dokončuje přípravu lyží.