Pekingská olympijská koronavirová bublina bude těsnější než tokijská

Základním pravidlem pro hry je heslo - testuj, sleduj a izoluj. Každý účastník musí mít aplikaci My 2022 a už čtrnáct dnů před příletem do Číny do ní každý den zadávat svůj zdravotní stav a teplotu. Každý by měl omezit kontakty s okolím, což je u sportovců převážně nemožné.

Český olympijský výbor (ČOV) připravuje i za pomoci expertní komise, která se znovu sejde příští týden, manuál, jak se před odjezdem chovat. "Jedná se o základní věci, které všichni známe. Jde o to co nejvíc minimalizovat riziko nákazy," řekla ČTK tisková mluvčí ČOV Barbora Žehanová. Uvedla, že největší důraz na dodržování se klade posledních pět dnů před cestou.

Všichni by měli být očkovaní a doporučuje se posilovací třetí dávka. Před odletem musí každý absolvovat dva testy PCR s negativním výsledkem v posledních 96 hodinách. ČOV chystá třetí test v den odletu přístrojem, který umí vyhodnotit PCR test do hodiny. "Než dojedou na letiště, či počkají, budou znát výsledek," řekl šéf české výpravy Martin Doktor v listopadu.

Olympijský výbor vypraví ve čtvrtek 27. ledna charterový let. Na palubě bude okolo 130 až 150 lidí, zatím není jasné, kolik z nich bude sportovců. "Kapacita letadla bude naplněna asi z poloviny," uvedla Žehanová. Důvodem je to, aby se mohly dodržovat rozestupy, případně oddělit jednotlivé skupiny sportovců. Letadlo poveze i většinu materiálu české výpravy.

Chystá se i zasedací pořádek, aby se neopakoval případ z Tokia, kde mělo po příletu šest jeho pasažérů včetně čtyř sportovců pozitivní test. "Vyzkoušeli jsme to při cestě hokejistů na Evropskou olympiádu mládeže do Finska. I jídlo se podávalo nadvakrát," podotkla Žehanová. Sportovci, kteří nevyužijí charterový let ČOV, se do dějiště her dopraví dočasnými linkami.